Peristiwa 25 Juni: Kelahiran BJ Habibie hingga Meninggalnya Michael Jackson

JAKARTA - Pada tanggal 25 Juni setiap tahunnya, berbagai peristiwa penting terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa di antaranya kelahiran Presiden ketiga RI, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, hingga kematian sang raja pop dunia, Michael Jackson.

Untuk memperingati dan menambah wawasan sejarah, berikut adalah rangkuman sejumlah peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 25 Juni dari yang dirangkum dari berbagai sumber, termasuk Wikipedia:

1. Michael Jackson Meninggal

Michael Jackson meninggal pada 25 Juni 2009. Sepanjang hidupnya, ia dikenal sebagai penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat.

Dikenal sebagai King of Pop, ia mempopulerkan gerakan dansa "Moonwalk" yang menjadi ciri khasnya. Albumnya "Thriller" yang dirilis pada 1982 adalah album terlaris di dunia dengan penjualan melebihi 104 juta kopi.

Kariernya dimulai pada usia lima tahun sebagai anggota kelompok vokal keluarga Jackson 5 sebelum meluncurkan album solo pertamanya "Got to Be There" pada 1971.

BACA JUGA: Wapres Ingatkan RUU Penyiaran Harus Sejalan dengan Demokrasi

2. Perang Korea

Perang Korea dimulai pada 25 Juni 1950 dan berlangsung hingga 27 Juli 1953. Konflik ini melibatkan Korea Utara yang didukung oleh Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet, melawan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu PBB lainnya.

Perang ini merupakan salah satu contoh "proxy war" antara kekuatan komunis dan blok barat.