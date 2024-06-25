Tragis! Pulang dari Kebun, Warga Jambi Diserang Beruang hingga Wajahnya Hancur

MERANGIN - Nahas dialami Mustopa (53) warga Desa Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, Senin (24/6/2024) sekitar pukul 14.00 WIB diserang seekor beruang saat pulang dari kebun. Akibat serangan binatang buas itu korban mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Bangko.

Informasi yang berhasil dihimpun, saat itu sekira pukul 07.00 WIB, korban berangkat ke kebun dan sekitar pukul 14.00 WIB korban pun pulang menuju rumahnya. Namun tak disangka disaat perjalanan pulang, tiba-tiba korban langsung diserang oleh beruang yang datang dari semak-semak, kontan korban yang saat itu sendirian berusaha melawan sekuat tenaga namun serangan beruang tersebut membabi buta hingga korban pun terluka parah. Usai menyerang korban, beruang itu pun kabur ke hutan.

Dan sekira pukul 15.00 WIB, korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mengalami luka bagian wajah dan tangan dalam keadaan hancur, saat ditanya warga korban mengatakan telah diserang beruang. Lalu oleh warga korban dievakuasi ke Puskesmas Muara Kibul, namun karena kurangnya perlengkapan korban lalu dirujuk ke RSUD Bangko.

Kepala Desa Air Liki Baru, Husni Syadri membenarkan kejadian ini, bahkan dia mengatakan jika pihaknya sudah menyurati BKSDA terkait permasalahan ini.

"Iya warga kami diserang beruang, korban mengalami luka parah saat ini dirujuk ke RSUD Bangko. Kita juga berharap BKSDA segera turun menangani masalah ini, sebab hampir keseluruhan warga kami ini bekerja dikebun dengan adanya teror beruang dipastikan warga kami ketakutan. Untuk itu kami berharap BKSDA segera menangkap beruang tersebut," jelas Husni kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

(Awaludin)