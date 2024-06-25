Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Pulang dari Kebun, Warga Jambi Diserang Beruang hingga Wajahnya Hancur

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |07:06 WIB
Tragis! Pulang dari Kebun, Warga Jambi Diserang Beruang hingga Wajahnya Hancur
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

MERANGIN - Nahas dialami Mustopa (53) warga Desa Air Liki Baru, Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin, Jambi, Senin (24/6/2024) sekitar pukul 14.00 WIB diserang seekor beruang saat pulang dari kebun. Akibat serangan binatang buas itu korban mengalami luka berat dan dilarikan ke RSUD Bangko.

Informasi yang berhasil dihimpun, saat itu sekira pukul 07.00 WIB, korban berangkat ke kebun dan sekitar pukul 14.00 WIB korban pun pulang menuju rumahnya. Namun tak disangka disaat perjalanan pulang, tiba-tiba korban langsung diserang oleh beruang yang datang dari semak-semak, kontan korban yang saat itu sendirian berusaha melawan sekuat tenaga namun serangan beruang tersebut membabi buta hingga korban pun terluka parah. Usai menyerang korban, beruang itu pun kabur ke hutan.

Dan sekira pukul 15.00 WIB, korban ditemukan oleh warga dalam keadaan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisi mengalami luka bagian wajah dan tangan dalam keadaan hancur, saat ditanya warga korban mengatakan telah diserang beruang. Lalu oleh warga korban dievakuasi ke Puskesmas Muara Kibul, namun karena kurangnya perlengkapan korban lalu dirujuk ke RSUD Bangko.

Kepala Desa Air Liki Baru, Husni Syadri membenarkan kejadian ini, bahkan dia mengatakan jika pihaknya sudah menyurati BKSDA terkait permasalahan ini.

"Iya warga kami diserang beruang, korban mengalami luka parah saat ini dirujuk ke RSUD Bangko. Kita juga berharap BKSDA segera turun menangani masalah ini, sebab hampir keseluruhan warga kami ini bekerja dikebun dengan adanya teror beruang dipastikan warga kami ketakutan. Untuk itu kami berharap BKSDA segera menangkap beruang tersebut," jelas Husni kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140//hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161324//mayat-L0dV_large.jpg
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907//diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement