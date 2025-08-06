Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |16:44 WIB

Seorang petani karet luka parah setelah diserang beruang/Foto: Era Ardiansyah-Okezone
MUSI RAWAS – Seorang petani karet di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan (Sumsel), Mujiyanyo, dilaporkan mengalami luka parah usai diserang beruang. Ia diserang saat sedang menyadap karet, Rabu (6/7/2025).

Korban yang ditemukan salah seorang warga sudah terkapar di perkebunan karet miliknya di daerah Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya. Tanpa pikir panjang, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Ciptodadi untuk mendapatkan pertolongan pertama. Setelah itu, korban dirujuk ke Rumah Sakit Sobirin Muara Beliti.

Waka Polsek Jayaloka, Ipda Ali Wardhana, mengatakan kejadian berawal saat korban sedang menyadap karet. Secara tiba-tiba, ia diserang beruang dan ditemukan petani lainnya dalam posisi terkapar.

“Benar, ada salah seorang warga Air Beliti, Tuah Negeri, dilaporkan diserang beruang saat sedang menyadap karet. Kami cek langsung ke lokasi dan korban sudah dibawa ke Puskesmas Ciptodadi,” kata Ali.

Peristiwa diterkam beruang ini sudah terjadi untuk ketiga kalinya di Desa Ciptodadi. Korban pertama berhasil lari, dan korban kedua mengalami luka di kaki.

Sementara itu, Sekdes Ciptodadi, Rizky, mengatakan korban ditemukan dalam kondisi luka parah namun masih sadar. Ke depan, masyarakat diminta agar lebih waspada dan berhati-hati terhadap potensi penyerangan dari hewan buas, terutama beruang.
 

(Fetra Hariandja)

      
