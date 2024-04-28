Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Opa Petani Asal Bandung Barat Tertimbun Longsor Belum Ditemukan

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Minggu, 28 April 2024 |16:20 WIB
Opa Petani Asal Bandung Barat Tertimbun Longsor Belum Ditemukan
Petani tertimbun longsor Padanglarang belum ditemukan
A
A
A

 

BANDUNG BARAT - Seorang petani asal Kampung Tangkil, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupatem Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Opa (65) yang dilaporkan hilang karena tertimbun longsor belum ditemukan hingga Minggu (28/4/2024).

Petani tersebut diduga tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Bandung Barat pada Jumat 26 April 2024 siang. Tim SAR Gabungan dikerahkan untuk melakukan pecarian terhadap korban.

"Pencarian hari ini dilanjutkan, tapi tadi sekitar pukul 14.45 WIB dihentikan sementara dan hasilnya masih nihil," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulanhan Bencana Daerah (BPBD) KBB, Yan Cahya Djuarsa saat dikonfirmasi.

Namun proses pencarian hari ini terpaksa dihentikan sementara atau ditunda karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. "Tadi itu cuacanya mendung dan gerimis kecil jadi dihentikan dulu. Kalau memungkinkan dan kondisi cuacanya bagus mungkin dilanjutkan hari ini," bebernya.

Yan Cahya mengungkapkan, terdapat kendala dalam proses pencarian terhadap korban. Dimana pada bagian atas lokasi longsor terdapat tebing yang sudah menggantung sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan jika hujan kembali mengguyur daerah tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172253/wamensesneg-cm3A_large.jpg
Istana Terima Aspirasi Petani Janji Tuntaskan Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907/diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/340/3080832/petani-MRJu_large.jpg
Pemerintah Dorong Petani Sawit di Sulbar Ikut Sertifikasi ISPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/24/340/2987669/petani-karet-di-muarojambi-diterkam-beruang-wajah-korban-penuh-luka-m9TqYCyMeJ.jpg
Petani Karet di Muarojambi Diterkam Beruang, Wajah Korban Penuh Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983786/jokowi-kalau-harga-beras-turun-saya-dimarahi-petani-kalau-naik-dimarahi-ibu-ibu-g47OPBp9L1.jpg
Jokowi: Kalau Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/340/2900295/pemerintah-akan-sertifikasi-lahan-sawit-untuk-petani-kecil-di-riau-JS0Y2oMT9z.jpg
Pemerintah Akan Sertifikasi Lahan Sawit untuk Petani Kecil di Riau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement