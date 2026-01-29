Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Titiek Soeharto Minta Pabrik Pupuk Harus Bermanfaat untuk Petani

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |14:17 WIB
Titiek Soeharto Minta Pabrik Pupuk Harus Bermanfaat untuk Petani
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menghadiri kegiatan peresmian proyek revamping ammonia Pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim).

“Kami dari Komisi IV mengucapkan terima kasih atas undangan hadir di sini untuk meresmikan atau revitalisasi pabrik ammonia Kaltim ini,” kata Titiek di Bontang, Kaltim, Kamis (29/1/2026).

Titiek menjelaskan, dirinya ditelepon direktur utama yang menyatakan bahwa 42 tahun lalu, mantan Presiden Soeharto merupakan orang yang meresmikan pabrik tersebut.

“Saya dihubungi oleh direktur utama, ibu ketua harus datang ke sini karena dulu 42 tahun lalu adalah Bapak Presiden Soeharto, ayahanda tercinta, yang meresmikan pabrik ini. Kami diminta, selaku kebetulan Ketua Komisi IV, meresmikan revamping pabrik ini,” ujarnya.

Titiek mengungkapkan, pabrik ini bukan hanya sekadar bangunan, melainkan memiliki sejarah panjang di baliknya. Menurutnya, selama ini pabrik telah memberikan darmabakti untuk kemajuan industri pangan di Indonesia.

“Pabrik ini sangat luar biasa, sejarahnya panjang sekali. Selama empat dekade telah memberikan darmabakti untuk kemajuan industri pangan Indonesia,” ucap Titiek.

Keberadaan pabrik ini, kata Titiek juga telah mampu menghemat sekitar Rp10 miliar dari biaya pengadaan pupuk selama ini. “Jadi kami dari Komisi IV DPR RI sangat mengapresiasi, mudah-mudahan ini bisa benar-benar bermanfaat untuk bangsa, terutama para petani,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
