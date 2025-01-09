Gempar! Seekor Beruang Masuk Pekarangan Rumah Warga di Jambi

MERANGIN - Warga perumahan di Lorong Pinang Sebatang, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.45 WIB digemparkan dengan masuknya seekor beruang dewasa masuk ke pekarangan rumah warga, bahkan akibat kejadian ini warga perumahan itu pun saat ini mencekam.

Bermula saat salah satu warga perumahan tersebut mau menutup jendela belakang rumahnya, namun warga tersebut dikejutkan munculnya beruang berukuran dewasa naik ke pekarangan rumahnya. Dengan perasaan takut, dirinya pun menyelamatkan anak-anak dan keluarganya.

Deni Rio, salah satu warga perumahan membenarkan adanya beruang masuk dan membuat suasana di perumahan itu saat ini mencekam dihantui ketakutan.

"Ya kejadiannya sore tadi, tepatnya di rumah tetangga saya Joko. Beruang itu masuk ke pekarangan, kami pun ketakutan karena di perumahan ini banyak anak-anak, kami tidak tahu jenis beruang apa, yang jelas beruang besar," terang Deni Rio kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).