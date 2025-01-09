Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempar! Seekor Beruang Masuk Pekarangan Rumah Warga di Jambi

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |19:21 WIB
Gempar! Seekor Beruang Masuk Pekarangan Rumah Warga di Jambi
Seekor beruang di perumahan Lorong Pinang Sebatang Merangin Jambi (foto: dok ist)
A
A
A

MERANGIN - Warga perumahan di Lorong Pinang Sebatang, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.45 WIB digemparkan dengan masuknya seekor beruang dewasa masuk ke pekarangan rumah warga, bahkan akibat kejadian ini warga perumahan itu pun saat ini mencekam.

Bermula saat salah satu warga perumahan tersebut mau menutup jendela belakang rumahnya, namun warga tersebut dikejutkan munculnya beruang berukuran dewasa naik ke pekarangan rumahnya. Dengan perasaan takut, dirinya pun menyelamatkan anak-anak dan keluarganya.

Deni Rio, salah satu warga perumahan membenarkan adanya beruang masuk dan membuat suasana di perumahan itu saat ini mencekam dihantui ketakutan.

"Ya kejadiannya sore tadi, tepatnya di rumah tetangga saya Joko. Beruang itu masuk ke pekarangan, kami pun ketakutan karena di perumahan ini banyak anak-anak, kami tidak tahu jenis beruang apa, yang jelas beruang besar," terang Deni Rio kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/610/3160907//diserang-LKDy_large.jpg
Mengerikan, Petani Karet Luka Parah Diserang Beruang saat Menyadap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153004//kasus_penganiayaan-j2zx_large.jpg
Gegara Dendam, 2 Pemuda Ini Aniaya Teman hingga Tangannya Putus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/340/3150221//grup_fb_gay_hebohkan_warga_jambi-Wu2k_large.jpg
Grup FB Gay Hebohkan Warga Jambi, Polisi Lakukan Penyelidikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/340/3140982//penangkapan_mafia_tanah-Y53Z_large.jpg
Gasak Mafia Tanah, Polisi Tangkap 9 Tersangka, Salah Satunya Oknum BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137488//tongkang_batu_bara_tabrak_tiang_fender_jembatan_gentala_arasy-JPiw_large.jpg
Terulang Lagi! Jembatan Ikon Kota Jambi Ditabrak Tongkang Batu Bara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/340/3132385//ilustrasi-Kihp_large.JPG
Pertama di Indonesia, Kota Jambi Bakal Gelar Pemilihan Ketua RT Serentak
Telusuri berita news lainnya
