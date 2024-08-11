Warga Lampung Geger Lihat Beruang Makan di Tumpukan Sampah

LAMPUNG BARAT - Warga Jati Mulyo, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, dibuat geger oleh munculnya beruang yang tengah mencari makanan di tumpukan sampah. Dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia, terlihat seekor beruang hitam mengais sampah untuk mencari makanan. Perekam video menyebut beruang tersebut sedang mukbang.

"Tuh-tuh, lagi mukbang dia. Mengan (makan) ges, lagi makan ini ges beruangnya," ujar perekam video.

Dandim 0422 Lampung Barat, Letkol Inf Rinto Wijaya membenarkan penampakan beruang tersebut. Menurut dia, lokasi penampakan beruang tersebut terjadi di lingkungan Jati Mulyo I.

"Benar, seekor beruang hitam yang videonya beredar tengah mencari makan di tumpukan sampah itu ada di lingkungan Jati Mulyo I, Kelurahan Pasar Liwa," kata Rinto, Minggu (11/8/2024).

Rinto menjelaskan, pihaknya mendapat laporan dari masyarakat, ada seekor beruang yang mendekati permukiman warga.

Atas laporan tersebut, kata Rinto, pihaknya kemudian mendatangi lokasi untuk memantau pergerakan sang beruang.

"Saat ini anggota masih melakukan pemantauan di lokasi. Memang kondisi di sini itu tidak hanya hari ini saja, hewan seperti beruang ataupun harimau yang masuk ke permukiman warga. Banyak kasusnya seperti beruang makan ternak kambing warga, dan harimau yang menyerang warga hingga tewas. Ini karena memang di dalam hutan itu tidak ada makanan, makanya hewan ini akhirnya keluar dan konflik dengan masyarakat," tuturnya.