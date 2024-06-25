Advertisement
HOME NEWS JABAR

Polisi Siapkan Materi untuk Hadapi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |23:02 WIB
Polisi Siapkan Materi untuk Hadapi Sidang Praperadilan Pegi Setiawan di PN Bandung
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BANDUNG - Tim kuasa hukum Polda Jabar menyiapkan materi untuk disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin 1 Juli 2024.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, tim kuasa hukum Polda Jabar, dipastikan akan menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pegi Setiawan melalui kuasa hukumnya di PN Bandung pada 1 Juli 2024.

Saat ini, kata Kabid Humas, tim kuasa hukum Polda Jabar menyiapkan materi untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan tersebut.

"Kami meyakinkan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat akan menghadiri sidang praperadilan berikutnya (1 Juli 2024) dan akan menyiapkan materi (melawan) gugatan," kata Kabid Humas di Mapolda Jabar, Selasa (25/6/2024) malam.

Kombes Pol Jules menyatakan, alasan tim kuasa hukum Polda Jabar tidak hadiri sidang praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan PN Bandung pada Senin (24/6/2024) karena ada agenda lain yang telah dijadwalkan sebelumnya.

"Dikarenakan Polda Jabar ada agenda kegiatan yang sudah ada (jadwal) sebelumnya. Sehingga saat sidang praperadilan pertama, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut," kata Kabid Humas Polda Jabar di Mapolda Jabar, Selasa (25/6/2024).

Halaman:
1 2
      
