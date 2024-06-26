Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Benarkah Ramalan Kiamat Versi Astrolog India Bakal Mengguncang Dunia Tanggal 29 Juni 2024? Cek Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |08:13 WIB
Benarkah Ramalan Kiamat Versi Astrolog India Bakal Mengguncang Dunia Tanggal 29 Juni 2024? Cek Faktanya
Ilustrasi benarkah ramalan kiamat versi Astrolog ( Foto: Okezone)
JAKARTA - Benarkah ramalan kiamat versi Astrolog India bakal mengguncang dunia tanggal 29 Juni 2024? Cek faktanya yang jarang orang ketahui. Adapun, peramalnya bernama Kushal Kumar yang memprediksi akan ada Perang Dunia III.

Terkenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam meramalkan peristiwa-peristiwa global, Kumar menyebut tanggal 18 Juni sebagai tanggal yang paling mungkin untuk pecahnya konflik global, dan tanggal 29 Juni juga berpotensi menjadi hari kiamat.

Lantas benarkah ramalan kiamat versi Astrolog India bakal mengguncang dunia tanggal 29 Juni 2024? Cek faktanya berdasarkan pada astrologi Weda, sebuah praktik yang secara intrinsik terkait dengan budaya Hindu.

Dia memandang bagan astrologi Veda sebagai "peta karma kita", yang menggunakan kesejajaran planet untuk menunjukkan dengan tepat peristiwa-peristiwa penting. Kumar menekankan perlunya penafsiran yang cermat terhadap dampak planet ini, dan mengakui potensi kesalahan manusia dalam prediksi tersebut.

" “Sekarang, Selasa, 18 Juni 2024 merupakan saat yang paling kuat bagi planet bumi untuk memicu Perang Dunia III, meskipun tanggal 10 dan 29 Juni mungkin juga bisa menjadi pemicunya," kata Kumar.

