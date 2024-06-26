Tetap Tenang Selama Perang Saudara Amerika, Ternyata Patung Lilin Abe Lincoln Meleleh Akibat Panas yang Brutal

WASHINGTON – Abe Lincoln atau Abraham Lincoln tetap tenang selama Perang Saudara Amerika, tetapi gelombang panas terbukti terlalu berat untuk patungnya. Patung lilin Presiden Abraham Lincoln meleleh ketika suhu meningkat selama akhir pekan di ibu kota negara.

Kepala patung itu meleleh lebih dahulu, lalu salah satu kakinya terlepas dari badannya dan satu kakinya berubah menjadi gumpalan. Kursi itu tenggelam ke tanah.

Kepala patung lilin Lincoln Memorial setinggi 6 kaki kini sedang diperbaiki, meninggalkan kawat yang mencuat di leher presiden ke-16 itu.

Tugu peringatan itu terletak di lokasi Kamp Barker di Washington DC, sebuah kamp pengungsi era Perang Saudara yang menampung orang-orang Afrika-Amerika yang dulunya diperbudak dan dibebaskan, sekarang menjadi rumah bagi sebuah sekolah dasar.

Patung lilin itu ditempatkan di luar Sekolah Dasar Garrison sebagai bagian dari Seri Monumen Lilin oleh seniman yang berbasis di Virginia, Sandy Williams IV.

Replika ini lebih dari sekedar patung lilin dan ini bukan pertama kalinya ada masalah pencairan.

Patung itu dipasang di lokasi yang sama pada September lalu, namun versi pertama dari monumen lilin tersebut mencakup lebih dari 100 sumbu yang menyala sebelum waktunya, sehingga melelehkan sebagian besar instalasi seni menjelang upacara peresmiannya.