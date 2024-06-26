Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kabur Usai Konser Dibakar Penonton, Ketua Panitia Ditangkap di Rumah Tokoh Agama

Fariz Abdullah , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:35 WIB
Kabur Usai Konser Dibakar Penonton, Ketua Panitia Ditangkap di Rumah Tokoh Agama
A
A
A

LEBAK - MDPA (27) Ketua Panitia Lentera Festival berhasil diamankan pihak kepolisian Polresta Tangerang, Rabu (26/6/2024).

Dia merupakan pentolan dari acara konser musik yang ricuh dan dibakar penonton di Kabupaten Tangerang.

MDPA diamankan saat bertamu di sebuah rumah ustadz di Kampung Parakanbeusi, Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Asep Jaeni warga sekitar mengaku kaget saat proses penangkapan berlangsung. Warga sekitar pun berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan proses penangkapan.

"Itu di rumah ustadz kak, memang rumah itu suka banyak tamu yang datang kak. Karena memang Pak Ustadz suka mengobati orang-orang jadi ya mungkin warga sini mengiranya pasien,"kata Asep saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

Asep mengungkapkan bahwa pihaknya bersama warga belum pernah melihat MDPA berkeliaran di sekitar perkampungannya. "Kaget kak, rame juga polisinya kalau ngga salah sampe 6 orang,"kata Asep.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193721//viral-XVYD_large.jpg
Tangkap Pelaku Bom Molotov Rumah DJ Donny Diminta Pakai Metode Cell Dump, Apa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/25/3193626//boroburdur-Fsgj_large.jpg
Viral Fasilitas Candi Borobudur Dikeluhkan, Tak Ramah Pengunjung Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/611/3193498//korban_merkuri-yG4K_large.jpg
Viral Kisah Kecanduan Skincare Abal-Abal Selama 10 Tahun, Pengguna: Cantik Hanya di Awal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/25/3193507//macan_putih-B3c2_large.jpg
Patung Macan Putih yang Viral di Kediri Kini Jadi Ladang Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/338/3193493//viral-tiuh_large.jpg
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/194/3193485//gamis_rimpi_lepas-HyDW_large.jpg
Setelah Gamis Shimmer dan Katbol, Kini Viral Rompi Lepas untuk Tren Lebaran 2026 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement