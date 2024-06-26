Kabur Usai Konser Dibakar Penonton, Ketua Panitia Ditangkap di Rumah Tokoh Agama

LEBAK - MDPA (27) Ketua Panitia Lentera Festival berhasil diamankan pihak kepolisian Polresta Tangerang, Rabu (26/6/2024).

Dia merupakan pentolan dari acara konser musik yang ricuh dan dibakar penonton di Kabupaten Tangerang.

MDPA diamankan saat bertamu di sebuah rumah ustadz di Kampung Parakanbeusi, Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Asep Jaeni warga sekitar mengaku kaget saat proses penangkapan berlangsung. Warga sekitar pun berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan proses penangkapan.

"Itu di rumah ustadz kak, memang rumah itu suka banyak tamu yang datang kak. Karena memang Pak Ustadz suka mengobati orang-orang jadi ya mungkin warga sini mengiranya pasien,"kata Asep saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

Asep mengungkapkan bahwa pihaknya bersama warga belum pernah melihat MDPA berkeliaran di sekitar perkampungannya. "Kaget kak, rame juga polisinya kalau ngga salah sampe 6 orang,"kata Asep.