Kudeta Militer Berhasil Digagalkan, Presiden Bolivia Ucapkan Terima Kasih kepada Masyarakat

Presiden Bolivia ucapkan terima kasih kepada warganya usai berhasil gagalkan upaya kudeta (Foto: AP/picture alliance)

BOLIVIA – Presiden Bolivia Luis Arce mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di negaranya setelah berhasil menggagalkan upaya kudeta yang menuai kecaman internasional dan melihat tentara mendobrak pintu istana presiden.

Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Juan Jose Zuniga mulai menarik diri dari kawasan sekitar istana presiden, setelah Arce menyerukan negara untuk mempertahankan demokrasi dan memecat Zuniga beserta para kepala angkatan laut dan udara. Para pemimpin dari seluruh dunia mengecam tindakan tentara tersebut sebagai tindakan ilegal.

“Terima kasih banyak kepada masyarakat Bolivia,” terangnya.

“Hidup demokrasi,” lanjutnya.

Tayangan dramatis di televisi Bolivia pada Rabu (26/6/2024) menunjukkan Arce menghadap Zuniga di lorong istana. “Saya kapten Anda, dan saya memerintahkan Anda untuk menarik tentara Anda, dan saya tidak akan membiarkan pembangkangan ini,” tegasnya.

Panglima militer yang baru diangkat Jose Wilson Sanchez memerintahkan semua pasukan yang dimobilisasi untuk kembali ke barak mereka, dengan menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menginginkan gambar yang kita lihat di jalanan. Kantor kejaksaan mengatakan pihaknya membuka penyelidikan kriminal terhadap mereka yang berada di balik upaya gagal melawan pemerintah.

Sebelum memasuki gedung, Zuniga sempat berpidato di depan wartawan di ibu kota.

“Berhenti menghancurkan, berhenti memiskinkan negara kami, berhenti mempermalukan tentara kami,” ujarnya.