Siapa Presiden Bolivia Luis Arce? Mantan Ekonom yang Selamat dari Kudeta Militer

BOLIVIA - Presiden Bolivia Luis Arce, mantan menteri perekonomian yang berwatak lembut dan berkacamata, menghadapi upaya kudeta pada Rabu (26/6/2024), ketika angkatan bersenjata mundur setelah menduduki alun-alun di La Paz dan memasuki istana presiden.

Arce, 60, memenangkan pemilu pada tahun 2020 setelah periode kekacauan politik yang mendalam. Pemungutan suara tahun sebelumnya dirusak oleh tuduhan penipuan, yang memicu protes luas dan akhirnya Presiden Evo Morales mengundurkan diri.

Mantan sekutu dan koleganya, Arce dan Morales kini menjadi rival politik. Keduanya mengincar pencalonan presiden dalam pemilu tahun depan, dan masing-masing memimpin faksi partai politik dominan Gerakan Menuju Sosialisme (MAS).

Keputusan pengadilan yang melarang Morales kembali mencalonkan diri memicu protes tahun ini yang memblokir jalan raya utama negara itu dan merugikan perekonomian. Kekurangan dolar dan bahan bakar juga menyebabkan kerugian karena produksi dan ekspor gas negara yang tidak memiliki daratan ini menurun.

Arce, mantan ekonom yang terkenal tidak menonjolkan diri, pernah menjadi anak didik Morales dan menyusun rencana ekonomi untuk keberhasilan pencalonan Morales sebagai presiden pada tahun 2005.

Morales kemudian menunjuk Arce sebagai menteri perekonomian pada tahun 2006, dan dia mengarahkan perekonomian negara Andean tersebut selama lebih dari satu dekade. Para pendukungnya mengatakan bahwa ia adalah arsitek dari “keajaiban” pertumbuhan Bolivia pada tahun 2000an yang mengangkat banyak orang di salah satu negara termiskin di Amerika Selatan keluar dari kemiskinan. Komoditas termasuk gas, logam dan kedelai melonjak.

Dia juga membuat marah investor dengan mendorong nasionalisasi sektor-sektor termasuk minyak dan gas.

Menjelang akhir hampir 14 tahun pemerintahan Morales, pertumbuhan melambat dan oposisi tumbuh untuk mengupayakan masa jabatan keempat yang belum pernah terjadi sebelumnya.