Siapakah Juan Jose Zuniga? Jenderal Bolivia yang Pimpin Kudeta Militer

BOLIVIA - Juan José Zúñiga, penentang mantan Presiden Evo Morales, dituduh merencanakan percobaan kudeta di Bolivia.

Ketika serangan terhadap pemerintah Bolivia terus terjadi di ibu kota negara, La Paz, muncul pertanyaan mengenai siapa yang mungkin berada di balik upaya kudeta tersebut. Mantan Jenderal Juan José Zúñiga, yang dianggap sebagai pemimpin gerakan pemberontakan, terlihat bertatap muka dengan Presiden Bolivia Luis Arce di depan istana presiden.

Surat kabar Bolivia El Deber melaporkan bahwa setelah merebut Murrillo Square, Zúñiga mengatakan bahwa dia dan beberapa faksi militer akan memulihkan tanah airnya.

Zúñiga adalah penentang mantan Presiden Bolivia Evo Morales, yang masih memegang pengaruh besar dalam lanskap politik negara tersebut. Presiden Arce saat ini merupakan bagian dari partai politik yang sama dengan Morales. Selama hampir dua dekade, partai tersebut telah berkuasa, dan oposisi yang kuat dan termiliterisasi telah berkembang. Kubu anti-Morales menunjukkan kekuatannya pada tahun 2019 ketika negara tersebut mengadakan pemilu dan merebut kekuasaan untuk sementara waktu, sehingga Morales melarikan diri ke Meksiko setelah menawarkan suaka politik kepadanya.

Salah satu tuntutan yang dibuat oleh Zúñiga setelah melancarkan serangan pada Selasa menunjukkan kedekatannya dengan para pemimpin yang memimpin apa yang digambarkan kubu Morales sebagai kudeta pada tahun 2019, yang menyerukan agar mereka dibebaskan dari penjara.

Pada tanggal 25 Juni, Zúñiga dibebastugaskan setelah melancarkan serangkaian serangan politik terhadap Morales, yang berencana untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2025.