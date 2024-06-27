Kudeta Militer di Bolivia Gagal karena Presiden Desak Mobilisasi Masyarakat dan Bersatu

Kudeta militer Bolivia gagal karena Presiden desak mobilisasi masyarakat dan bersatu (Foto: AFP)

BOLIVIA – Presiden Bolivia Luis Arce mengatakan negaranya menghadapi percobaan kudeta dan bersikeras bahwa dia tetap teguh memimpin negara tersebut.

“Kami di sini, teguh di Casa Grande, untuk menghadapi upaya kudeta apa pun. Kami membutuhkan rakyat Bolivia untuk mobilisasi dan bersatu,” terang Presiden dalam video Arce yang dikelilingi para menteri di istana.

Arce menemui Juan José Zúñiga, yang tampaknya memimpin pemberontakan, untuk menyuruhnya menarik tentaranya.

Zúñiga kemudian dipecat dan kendaraan lapis baja terlihat meninggalkan istana, diikuti oleh tentara dan jurnalis.

Kendaraan lapis baja menabrak pintu istana pemerintah Bolivia pada Rabu (26/6/2024) waktu setempat dalam upaya kudeta terhadap Presiden Luis Arce, namun ia berjanji untuk berdiri teguh dan menunjuk seorang komandan militer baru yang memerintahkan pasukan untuk mundur.

Para prajurit kemudian mundur ketika para pendukung Arce mengibarkan bendera Bolivia dan bersorak di alun-alun.

Pejabat pemerintah telah memperingatkan adanya upaya kudeta ketika militer turun ke jalan di Bolivia.

Arce berhadapan dengan komandan umum angkatan darat Juan José Zúñiga, yang tampaknya memimpin pemberontakan di lorong istana, seperti yang ditampilkan dalam video di televisi Bolivia. “Saya kapten Anda, dan saya memerintahkan Anda untuk menarik tentara Anda, dan saya tidak akan membiarkan pembangkangan ini,” kata Arce.

Sebelum memasuki gedung pemerintah, Zúñiga mengatakan kepada wartawan di alun-alun.

“Pastinya akan segera ada Kabinet Menteri yang baru; negara kita, negara kita tidak bisa terus seperti ini,” terangnya.

Namun, untuk saat ini dia mengakui Arce sebagai panglima tertinggi.