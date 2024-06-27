Advertisement
HOME NEWS JATENG

2.050 Orang Daftar Audisi Indonesian Idol di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:42 WIB
2.050 Orang Daftar Audisi Indonesian Idol di Semarang
Manajer Produksi RCTI Agung Priyatno (Foto: MPI)
SEMARANG - Ribuan peserta mendaftar audisi Indonesian Idol 2024 alias musim ke-12 yang akan digelar di Taman Budaya Raden Saleh, Kota Semarang, Jumat (28/6/2024).

Ibu Kota Jateng ini jadi yang pertama untuk audisi dari 13 kota lain di ajang pencarian bakat penyanyi ini.

“Kota Semarang ini sangat tinggi peminatnya, kita melihat berdasar data, dari registrasi online sampai saat ini sudah 2.050 orang yang mendaftar,” kata Manajer Produksi RCTI Agung Priyatno saat diwawancara di sela kegiatan Warm up Audition Indonesian Idol 2024 di Atrium Pollux, Mal Paragon, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024).

Agung menjelaskan, bagi Kota Semarang, Musim ke-13 Audisi Indonesian Idol ini jadi spesial, karena jadi kota pertama untuk audisi. Selain itu juga ini kali pertama digelar pemanasan dulu di H-1 audisi.

“Sebab kita udah hampir 6 tahun nggak ada audisi Indonesian Idol di Semarang. Ini sekarang musim ke-13 ini, ini udah tahun ke-2- Indonesian Idol berada di RCTI atau di Indonesia,” sambungnya.

Kegiatan hari itu, yakni Kamis (27/6/2024) adalah sesi pemanasan. Menghadirkan dua jebolan Indonesian Idol musim lalu; Nyoman Paul Fernando Aro alias Paul dan Ronny Parulian Nainggolan alias Ronny.

Halaman:
1 2
      
