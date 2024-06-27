Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ikut Audisi Indonesian Idol 2024 di Semarang, Celyn Siapkan Lagu Slow hingga Ngebeat

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |20:48 WIB
Ikut Audisi Indonesian Idol 2024 di Semarang, Celyn Siapkan Lagu Slow hingga Ngebeat
Peserta audisi Indonesian Idol 2024 Celyn (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Gelaran audisi Indonesian Idol di Kota Semarang yang akan digelar Jumat 28 Juni 2024, di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang menyedot ribuan orang pendaftar.

Salah satunya Graceyln Jessica Christie alias Celyn (16) siswi SMA Karangturi Kota Semarang. Dia sudah mendaftar audisi, menyiapkan beberapa lagu baik Indonesia maupun mancanegara untuk dinyanyikan di depan juri.

“Sudah nyiapin enam sampai tujuh lagu, yang slow beat ataupun yang cepat. Lagi hindari gorengan sama es juga buat persiapan,” kata Celyn saat ditemui di sela kegiatan Warm up Audition Indonesian Idol 2024 di Atrium Pollux, Mal Paragon, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024).

Celyn yang memang berprestasi di berbagai lomba menyanyi itu, sudah mendaftar dari awal-awal pembukaan pendaftaran Indonesian Idol 2024. Dia mendaftar lewat Instagram resminya, membuka link termasuk scan barcode yang ada.

“Udah daftar dua bulan atau satu bulan yang lalu, jadi begitu ada pendaftaran Celyn langsung daftar,” lanjutnya yang tinggal di Kawasan Tanah Mas Kota Semarang itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/598/3193702//indonesian_idol-sz1u_large.JPG
Indonesian Idol Season XIV: Audisi Terakhir yang Penuh Kejutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/598/3192402//indonesian_idol-W4n1_large.JPG
Indonesian Idol Season XIV Episode 3 & 4 Menghadirkan Audisi yang Semakin Berwarna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/598/3190807//indonesian_idol_season_xiii-p0BN_large.jpeg
Episode Perdana: Banyak Wajah Baru di Indonesian Idol Season XIV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/33/3189780//indonesian_idol-4X6i_large.JPG
Daftar 13 Juri Baru Audisi Indonesian Idol Season 14, Ada Raisa-Vincent Rompies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/33/3186991//drunuca-5Uck_large.JPG
Ubah Penampilan, Nuca Kini Tampil Berkumis dan Berjenggot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/33/3186471//axelo-xkz1_large.jpeg
Axelo Resmi Debut Lewat Single Amit-Amit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement