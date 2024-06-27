Ikut Audisi Indonesian Idol 2024 di Semarang, Celyn Siapkan Lagu Slow hingga Ngebeat

SEMARANG - Gelaran audisi Indonesian Idol di Kota Semarang yang akan digelar Jumat 28 Juni 2024, di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang menyedot ribuan orang pendaftar.

Salah satunya Graceyln Jessica Christie alias Celyn (16) siswi SMA Karangturi Kota Semarang. Dia sudah mendaftar audisi, menyiapkan beberapa lagu baik Indonesia maupun mancanegara untuk dinyanyikan di depan juri.

“Sudah nyiapin enam sampai tujuh lagu, yang slow beat ataupun yang cepat. Lagi hindari gorengan sama es juga buat persiapan,” kata Celyn saat ditemui di sela kegiatan Warm up Audition Indonesian Idol 2024 di Atrium Pollux, Mal Paragon, Kota Semarang, Kamis (27/6/2024).

Celyn yang memang berprestasi di berbagai lomba menyanyi itu, sudah mendaftar dari awal-awal pembukaan pendaftaran Indonesian Idol 2024. Dia mendaftar lewat Instagram resminya, membuka link termasuk scan barcode yang ada.

“Udah daftar dua bulan atau satu bulan yang lalu, jadi begitu ada pendaftaran Celyn langsung daftar,” lanjutnya yang tinggal di Kawasan Tanah Mas Kota Semarang itu.