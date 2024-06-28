Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bandung Segera Miliki Pusat Rehabilitasi Narkoba Mandiri Pertama di Indonesia

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |03:00 WIB
Bandung Segera Miliki Pusat Rehabilitasi Narkoba Mandiri Pertama di Indonesia
Pj Walkot Bandung, Bambang Tirtoyuliono (MPI/Agung)
A
A
A

BANDUNG - Kota Bandung segera memiliki Pusat Rehabilitasi Narkotika. Gedung yang tengah dibangun di Jalan Ciung Wanara, Kecamatan Coblong ini ditargetkan mulai beroperasi pada November 2024.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan bahwa Pemkot Bandung sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung pusat rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

"Kita punya sarana itu yang akan kita optimalkan dalam penanganan. Dalam pencegahan kita lakukan langkah yang lebih kongkret. Pemerintah kota menyiapkan yang namanya panti rehabilitasi yang sekarang ini sedang dibangun yang kapasitasnya cukup besar," ujar Bambang dalam keterangannya dikutip Kamis (27/6/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876314/puluhan-pasien-rehab-narkoba-di-tangsel-ngamuk-pegawai-diikat-hingga-diancam-uZggQioFVn.jpg
Puluhan Pasien Rehab Narkoba di Tangsel Ngamuk, Pegawai Diikat hingga Diancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/03/15/340/1873044/polda-jambi-rehabilitasi-115-pengguna-narkoba-termasuk-20-orang-wanita-7moHaWEIis.jpg
Polda Jambi Rehabilitasi 115 Pengguna Narkoba, Termasuk 20 Orang Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/17/340/1846449/pengelola-panti-rehabilitasi-narkoba-bantah-pasien-kabur-karena-makanan-tak-layak-dohEQEBTXr.jpg
Pengelola Panti Rehabilitasi Narkoba Bantah Pasien Kabur karena Makanan Tak Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/17/340/1846233/pasca-kabur-10-pasien-rehabilitasi-narkoba-kembali-ke-klinik-ke7gyWuVVk.jpg
Pasca-Kabur, 10 Pasien Rehabilitasi Narkoba Kembali ke Klinik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/16/340/1845960/panti-narkoba-di-medan-libatkan-keluarga-kembalikan-puluhan-pasien-kabur-aeK27Z1G3Z.jpg
Panti Narkoba di Medan Libatkan Keluarga Kembalikan Puluhan Pasien Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/16/340/1845744/begini-cara-puluhan-pasien-kabur-dari-panti-rehabilitasi-narkoba-di-medan-g93oR1O3nB.jpg
Begini Cara Puluhan Pasien Kabur dari Panti Rehabilitasi Narkoba di Medan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement