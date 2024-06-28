Bandung Segera Miliki Pusat Rehabilitasi Narkoba Mandiri Pertama di Indonesia

BANDUNG - Kota Bandung segera memiliki Pusat Rehabilitasi Narkotika. Gedung yang tengah dibangun di Jalan Ciung Wanara, Kecamatan Coblong ini ditargetkan mulai beroperasi pada November 2024.

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengatakan bahwa Pemkot Bandung sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung pusat rehabilitasi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba).

"Kita punya sarana itu yang akan kita optimalkan dalam penanganan. Dalam pencegahan kita lakukan langkah yang lebih kongkret. Pemerintah kota menyiapkan yang namanya panti rehabilitasi yang sekarang ini sedang dibangun yang kapasitasnya cukup besar," ujar Bambang dalam keterangannya dikutip Kamis (27/6/2024).

