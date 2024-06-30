Pilgub Banten 2024, Gerindra Resmi Usung Duet Andra Soni-Dimyati Natakusumah

JAKARTA - Partai Gerindra resmi mengusung duet Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Banten 2024.

Pengusungan itu resmi dilakukan setelah diserahkannya Surat Keputusan (SK) oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait daftar kader yang maju pada Pilgub 2024.

“Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani akan menyerahkan surat keputusan dari Partai Gerindra terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Pak Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusumah yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,” kata Dasco di kawasan BSD Tangerang Selatan, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kader yang ada agar berjuang untuk memenangkan calon pemimpin daerah yang dicalonkan. Hal itu agar nantinya calon yang diusung dapat meraih kemenangan.

"Kita menangkan di desa-desa, di kelurahan-kelurahan dan kita menangkan di kecamatan-kecamatan," jelas dia.

Hadir dalam deklarasi tersebut Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua DPW Nasdem Banten Wahidih Halim, Dewan Pembina DPP PSI Isyana Bagoes Eka, Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, dan aktris Raffi Ahmad dan perwakilan partai lainnya.

(Qur'anul Hidayat)