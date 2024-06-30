Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilgub Banten 2024, Gerindra Resmi Usung Duet Andra Soni-Dimyati Natakusumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |16:37 WIB
Pilgub Banten 2024, Gerindra Resmi Usung Duet Andra Soni-Dimyati Natakusumah
Gerindra resmi usung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten 2024. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Gerindra resmi mengusung duet Andra Soni dan Dimyati Natakusumah sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilgub Banten 2024.

Pengusungan itu resmi dilakukan setelah diserahkannya Surat Keputusan (SK) oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani terkait daftar kader yang maju pada Pilgub 2024.

“Sekjen Partai Gerindra Pak Ahmad Muzani akan menyerahkan surat keputusan dari Partai Gerindra terhadap calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten Pak Andra Soni dan Pak Dimyati Natakusumah yang sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto,” kata Dasco di kawasan BSD Tangerang Selatan, Minggu (30/6/2024).

Sementara itu, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta para kader yang ada agar berjuang untuk memenangkan calon pemimpin daerah yang dicalonkan. Hal itu agar nantinya calon yang diusung dapat meraih kemenangan.

"Kita menangkan di desa-desa, di  kelurahan-kelurahan dan kita menangkan di kecamatan-kecamatan," jelas dia.

Hadir dalam deklarasi tersebut Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua DPW Nasdem Banten Wahidih Halim, Dewan Pembina DPP PSI Isyana Bagoes Eka, Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi, dan aktris Raffi Ahmad dan perwakilan partai lainnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement