Profil New Development Bank BRICS

SHANGHAI - BRICS telah sepakat untuk membentuk lembaga keuangan global yang bekerja sama dengan Badan Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia demi membangun stabilitas keuangan. Lembaga keuangan BRICS ini bernama New Development Bank (NDB).

BRICS sendiri merupakan organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdiri atas negara berkembang terdepan di dunia yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.

Melansir Wikipedia, New Development Bank (NDB) merupakan bank pembangunan multilateral yang dibentuk oleh negara-negara BRICS. Pertama kali gagasan mengenai NDB diusulkan oleh India dalam KTT BRICS ke-4 tahun 2012 yang diadakan di Delhi, India. Maksud dari pembentukan NDB ini ialah untuk menyederhanakan operasi penyelesaian dan pinjaman bersama diantara negara-negara BRICS serta untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan Euro.

Para negara anggota BRICS baru menandatangani perjanjian terkait NDB pada tahun 2014 dalam KTT BRICS ke-6 yang diadakan di Fortaleza, Brasil. Namun perjanjian NDB ini baru mulai berlaku pada bulan Juli 2015 dengan deklarasi resmi dari kelima negara anggota yang telah menandatanganinya.

Menurut situs resmi NDB, tujuan dari dibentuknya lembaga keuangan ini adalah untuk memobilisasi sumber daya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang (EMDC).

Adapun NDB dalam spektrum infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang luas akan fokus pada beberapa bidang utama seperti energi bersih dan efisiensi energi, infrastruktur transportasi, infrastruktur digital, air dan sanitasi, perlindungan lingkungan, serta infrastruktur sosial.