Sidang Praperadilan, Kubu Pegi Setiawan Minta Hakim Gugurkan Status Tersangkanya

JAKARTA - Tim pengacara tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon, Pegi Setiawan membacakan permohonan praperadilannya pada sidang di PN Bandung, Senin (1/7/2024) berkaitan sah tidaknya penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Dalam gugatannya itu, kubu Pegi meminta Hakim PN Bandung menggugurkan status Pegi Setiawan sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum Pegi Setiawan sejatinya telah membacakan semua permohonan praperadilannya dihadapan Hakim PN Bandung dan Tim Biro Hukum Polda Jawa Barat dalam sidang yang digelar pada Senin (1/7/2024) beragendakan pembacaan permohonan praperadilan Pegi Setiawan tersebut. Tim kuasa hukum Pegi pun membeberkan fakta-fakta yang ditemukannya itu ke persidangan berkaitan tidak sahnya penetapan tersangka Pegi oleh Polda Jawa Barat.

Maka itu, dalam petitumnya, pengacara Pegi meminta agar hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo di Pengadilan Kelas 1A Khusus Bandung memberikan putusan untuk menggugurkan status Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

"Primair, Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada Pemohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," ujar pengacara Pegi saat membacakan petutum permohonan praperadilan dalam persidangan di PN Bandung, Senin (1/7/2024).

"Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Menetapkan surat ketetapan tersangka (terhadap Pegi Setiawan) batal demi hukum," tutur pengacara Pegi lagi.