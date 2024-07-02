Korut Klaim Berhasil Uji Rudal Balistik yang Mampu Bawa Hulu Ledak Super Besar

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengatakan pihaknya berhasil menguji rudal balistik taktis baru pada Senin (1/7/2024) yang mampu membawa hulu ledak super besar seberat 4,5 ton.

Kantor berita resmi negara KCNA melaporkan pada Selasa (2/7/2024) bahwa uji coba rudal balistik taktis baru, yang diberi nama Hwasongpho-11 Da-4.5, dilakukan dengan simulasi hulu ledak berat untuk memverifikasi stabilitas dan akurasi penerbangan.

Sehari sebelumnya, Korea Selatan melaporkan peluncuran dua rudal balistik oleh Korea Utara dan mengatakan bahwa rudal kedua kemungkinan besar gagal segera setelah peluncuran, dan meledak saat terbang di atas daratan.

KCNA tidak menyebutkan rudal kedua. Pernyataan itu tidak menguraikan sifat hulu ledak yang disimulasikan.

Administrasi Rudal negara tersebut akan melakukan peluncuran lain dari jenis rudal yang sama pada bulan Juli untuk menguji kekuatan ledakan hulu ledak super besar.

(Susi Susanti)