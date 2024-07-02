Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dipepet Kawanan Begal, Ojol di Cileungsi Bogor Disabet Celurit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |13:57 WIB
Dipepet Kawanan Begal, Ojol di Cileungsi Bogor Disabet Celurit
Illustrasi (foto: freepick)
BOGOR - Pengemudi ojek online (ojol) berinisial KRA (42), menjadi korban begal motor di Jalan Raya Cileungsi-Jonggol, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Dua pelaku berhasil ditangkap dan masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Cileungsi, Kompol Wahyu Maduransyah mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 1 Juli 2024 dini hari. Korban dalam perjalanan pulang usai mengantar penumpang di wilayah Jonggol.

"Korban dipepet dua pelaku menggunakan motor," kata Wahyu dalam keterangannya, Selasa (2/7/2024).

Kedua pelaku berusaha mengambil kunci motor korban, namun mempertahankannya. Hingga akhirnya, pelaku menyabetkan celurit ke arah helm korban dan mendorongnya hingga terjatuh.

"Korban luka pada jari kelingking sebelah kanan dan motornya berhasil dibawa kabur pelaku," jelasnya.

Setelah kejadian tersebut, korban melapor ke Polsek Cileungsi dan unit Reskrim segera melakukan penyelidikan. Berdasarkan informasi dari korban, polisi berhasil membekuk dua pelaku masing-masing berinisial DNF (21) dan AD (19) di tempat berbeda.

