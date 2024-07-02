Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Resmikan RSJ Sultra, Pj Gubernur Andap: Tolong Dijaga dan Rawat Sepenuh Hati

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:04 WIB
Resmikan RSJ Sultra, Pj Gubernur Andap: Tolong Dijaga dan Rawat Sepenuh Hati
Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto (foto: ist)
A
A
A

KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto meresmikan penggunaan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sulawesi Tenggara, Selasa (2/7/2024).

Mengawali kegiatan, Direktur RS Jiwa Sultra dr. Putu Agustin Kusumawati melaporkan bahwa pembangunan Gedung ini memakan waktu selama 185 hari atau 6 bulan 5 hari dengan luas bangunan 35m X 60m atau 2100m persegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.206.958.380,.

Kegiatan dilanjutkan oleh sambutan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, drg. Yuli Astuti Saripawan yang mengungkapkan bahwa RS Jiwa Sultra ditargetkan menjadi strata pertama yang proaktif dan dapat membantu masyarakat dalam penanganan penyakit jiwa.

Setelah itu, sambutan oleh Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dr. Nia Reviani yang mengajak masyarakat Sultra untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan jiwa yang ada.

"Jangan takut dan jangan malu untuk memeriksakan kesehatan jiwa kita demi masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Dalam kesempatannya, Pj. Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak atas dukungan dan kerjasamanya sehingga Pemprov Sultra dapat menyelesaikan pembangunan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik RSJ ini.

"Terima atas sinergisitas dan dukungan positif para pihak, yakni Kemenko PMK, Kemenkes, KSP dan lainnya. Semoga keberlanjutan program dapat terus berjalan, khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan di Sultra yang semakin baik dan berkualitas," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/612/3143131//viral_wanita_kecanduan_judol_dibawa_ke_rsj-dWZ1_large.jpg
Viral Wanita Kecanduan Judol Dibawa ke RSJ, Gaya Hidup Hedon Jadi Penyebab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/340/3095915//13_pasien_rehabilitasi_narkoba_kabur_dari_rumah_sakit_jiwa_jambi-r0wJ_large.jpg
13 Pasien Rehabilitasi Narkoba Kabur dari Rumah Sakit Jiwa Diduga Sudah Direncanakan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement