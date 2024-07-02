Resmikan RSJ Sultra, Pj Gubernur Andap: Tolong Dijaga dan Rawat Sepenuh Hati

KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto meresmikan penggunaan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sulawesi Tenggara, Selasa (2/7/2024).

Mengawali kegiatan, Direktur RS Jiwa Sultra dr. Putu Agustin Kusumawati melaporkan bahwa pembangunan Gedung ini memakan waktu selama 185 hari atau 6 bulan 5 hari dengan luas bangunan 35m X 60m atau 2100m persegi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.206.958.380,.

Kegiatan dilanjutkan oleh sambutan Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, drg. Yuli Astuti Saripawan yang mengungkapkan bahwa RS Jiwa Sultra ditargetkan menjadi strata pertama yang proaktif dan dapat membantu masyarakat dalam penanganan penyakit jiwa.

Setelah itu, sambutan oleh Asdep Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dr. Nia Reviani yang mengajak masyarakat Sultra untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan jiwa yang ada.

"Jangan takut dan jangan malu untuk memeriksakan kesehatan jiwa kita demi masa depan yang lebih baik," ujarnya.

Dalam kesempatannya, Pj. Gubernur mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para pihak atas dukungan dan kerjasamanya sehingga Pemprov Sultra dapat menyelesaikan pembangunan Gedung Manajemen Administrasi dan Poliklinik RSJ ini.

"Terima atas sinergisitas dan dukungan positif para pihak, yakni Kemenko PMK, Kemenkes, KSP dan lainnya. Semoga keberlanjutan program dapat terus berjalan, khususnya dalam meningkatkan layanan kesehatan di Sultra yang semakin baik dan berkualitas," ujarnya.