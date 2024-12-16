Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

13 Pasien Rehabilitasi Narkoba Kabur dari Rumah Sakit Jiwa Diduga Sudah Direncanakan

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |12:24 WIB
13 Pasien Rehabilitasi Narkoba Kabur dari Rumah Sakit Jiwa Diduga Sudah Direncanakan
13 pasien rehabilitasi narkoba kabur dari rumah sakit jiwa Jambi (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAMBI - Sebanyak 13 orang pasien instalasi rehabilitasi narkoba atau residen di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel HM Syukur Jambi yang kabur pada Selasa (10/12/2024) lalu diduga sudah direncanakan.

Dalam aksinya, mereka menjebol gembok pintu kaca Mushola Ruangan Lamda tempat rehabilitasi RSJD tersebut.

"Kejadian itu merupakan kabur berjamaah terbanyak sejak ruangan Lamda Residen Narkoba didirikan pada 2018 lalu," ungkap Kabid Pelayanan Medis RSJD Kolonel HM Syukur, dr Zakaria (16/12/2024).

Menurutnya, aksi ketiga belas orang tersebut diduga sudah direncanakan para residen. Bahkan, diduga terdapat satu orang aktor intelektual.

"Dari yang kita lihat, aksi mereka sudah betul-betul direncanakan. Mereka kabur pada waktu jam tidur," tuturnya.

Ironisnya sebelum kabur, katanya, mereka sempat-sempatnya masak mi instan agar sudah kenyang usai kabur.

"Mereka ini orangnya pintar dan banyak akal. Buktinya bisa membongkar gembok dan kabur di sebelah kiri mushola karena sebelah kanannya ada Satpam RSJD yang berjaga," tandas Zakaria.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191303//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-7u4J_large.jpg
Polisi Ungkap 6 Sindikat Besar Incar DWP Bali untuk Edarkan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191297//dwp_bali_bareskrim_tangkap_17_orang_termasuk_wna_terkait_kasus_narkoba-KN0i_large.jpg
Polri Sita Narkoba Senilai Rp60,5 Miliar Jelang DWP di Bali, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191262//polda_metro_jaya_ungkap_kasus_narkoba-qOvM_large.jpg
Polda Metro Ungkap 1.517 Kasus Narkoba Selama 3 Bulan, 387 Kg Narkoba Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106//polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189717//narkoba-UwmM_large.jpg
Penangkapan Dewi Astutik Diapresiasi, Polri Diminta Bongkar Jaringan Narkoba Segitiga Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189151//vape-l7wi_large.jpg
Zat Etomidate di Vape Masuk Narkotika Golongan II, Kini Penggunanya Bisa Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement