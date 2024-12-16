13 Pasien Rehabilitasi Narkoba Kabur dari Rumah Sakit Jiwa Diduga Sudah Direncanakan

13 pasien rehabilitasi narkoba kabur dari rumah sakit jiwa Jambi (Foto : MNC Media)

JAMBI - Sebanyak 13 orang pasien instalasi rehabilitasi narkoba atau residen di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel HM Syukur Jambi yang kabur pada Selasa (10/12/2024) lalu diduga sudah direncanakan.

Dalam aksinya, mereka menjebol gembok pintu kaca Mushola Ruangan Lamda tempat rehabilitasi RSJD tersebut.

"Kejadian itu merupakan kabur berjamaah terbanyak sejak ruangan Lamda Residen Narkoba didirikan pada 2018 lalu," ungkap Kabid Pelayanan Medis RSJD Kolonel HM Syukur, dr Zakaria (16/12/2024).

Menurutnya, aksi ketiga belas orang tersebut diduga sudah direncanakan para residen. Bahkan, diduga terdapat satu orang aktor intelektual.

"Dari yang kita lihat, aksi mereka sudah betul-betul direncanakan. Mereka kabur pada waktu jam tidur," tuturnya.

Ironisnya sebelum kabur, katanya, mereka sempat-sempatnya masak mi instan agar sudah kenyang usai kabur.

"Mereka ini orangnya pintar dan banyak akal. Buktinya bisa membongkar gembok dan kabur di sebelah kiri mushola karena sebelah kanannya ada Satpam RSJD yang berjaga," tandas Zakaria.