Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat

JAKARTA – Kepergian Presiden Iran Ebrahim Raisi yang mendadak dalam kecelakaan helikopter saat sedang perjalanan dinas membuat warga dunia terhenyak. Kali ini, dalam rangka memperingati haul 40 harinya, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menggelar peluncuran buku memoar ‘Abdi Bangsa’ di Gedung RRI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Acara yang berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB ini berlangsung penuh khidmat dan banyak torehan kenangan yang disampaikan beberapa tamu undangan. Sekitar 500 tamu undangan dari kalangan pejabat pemerintah RI, ulama, perwakilan negara sahabat, mahasiswa dan masyarakat lokal turut meramaikan acara peluncuran buku tersebut. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar juga terlihat hadir dalam acara itu.

Dalam kesempatan itu diputar juga beberapa cuplikan rekaman Raisi semasa hidup termasuk pengabdiannya sebagai presiden untuk bangsa dan negara. Sampai akhirnya Raisi menutup mata pada 19 Mei lalu saat helikopter yang membawa Raisi dan romobongan termasuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Hossein Amirabdollahian, jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut tebal.

Video rekaman itu juga menunjukkan kesedihan mendalam dan air mata yang terus jatuh saat Raisi dinyatakan meninggal hingga salat jenazah yang dipimpin Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di depan peti matinya.

Dalam sambutannya, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengenang sosok Raisi sebagai pemimpin yang penuh dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

“Presiden Raisi tidak mengenal libur dan cuti, tidak mengenal malam. Semua waktunya dipersembahkan untuk berkhidmat. Beliau memberikan segalanya umur waktu untuk berkhidmat kepada bangsa negara," terangnya.

Selain itu, Raisi juga memiliki perhatian yang sangat besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan orang-orang yang tertindas di muka bumi, terutama di Palestina.

“Presiden selalu memanfaatkan kesempatan sekecil apa pun untuk menyuarakan pembelaan terhadap bangsa Palestina dan penentangan terhadap rezim Zionis,” lanjutnya. Hal serupa juga dilakukan Menlu di berbagai kesempatan dan perjalanan.