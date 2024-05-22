Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kedubes Iran Gelar Tahlilan Atas Wafatnya Presiden Raisi, Dibuka untuk Umum

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:16 WIB
Kedubes Iran Gelar Tahlilan Atas Wafatnya Presiden Raisi, Dibuka untuk Umum
Kedubes Iran di Jakarta gelar tahlilan atas meninggalnya Presiden Iran Ebrahim Raisi (Foto: Anadolu Ajansi)
A
A
A

JAKARTA - Kedutaan Besar (Kedubes) Iran di Jakarta akan menggelar acara doa dan tahlilan atas wafatnya Presiden Ebrahim Raisi, Menteri Luar Negeri Amir Abdollahian dan seluruh delegasi dalam insiden kecelakaan helikopter beberapa waktu lalu.

Acara tahlilan itu digelar pada hari ini, Rabu (22/5/ 2024)pukul 18:30 hingga 21:00 WIB bertempat di Kediaman Duta Besar Iran, Menteng, Jakarta Pusat. Tak lupa segenap masyarakat Indonesia diajak untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Dengan memohon Rahmat dan Ridho Allah SWT, YM. Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Republik Islam Iran dan Madam Elaheh Boroujerdi, mengundang masyarakat Indonesia untuk menghadiri acara doa dan tahlilan serta mengenang Almarhum,”dikutip dalam pernyataan resmi Kedubes Iran di Jakarta yang diterima MNC Portal, Rabu (22/5/2024).

Kedubes Iran di Jakarta menegaskan bahwa kegiatan doa bersama dan tahlilan dibuka secara umum. Serta jurnalis juga dipersilahkan untuk meliput.

Halaman:
1 2
      
