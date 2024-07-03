Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Penangkapan Suami Bakar Istri di Tangerang

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |07:00 WIB
5 Fakta Penangkapan Suami Bakar Istri di Tangerang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

TANGERANG - Seorang pria berinisial S (40) tega membakar hidup-hidup istrinya SR (22) di Cipondoh, Kota Tangerang. Polisi menyebut pelaku juga ikut terbakar dan kini telah diamankan.

Okezone merangkum 5 fakta penangkapan suami yang bakar istrinya di Tangerang. Berikut ulasannya:

1. Pelaku Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit

“Sudah dijaga anggota di rumah sakit, setelah perawatan kita akan bawa ke kantor. Sekarang sudah dibawa ke kantor,” kata Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho saat dihubungi awak media, Senin (1/7/2024).

2. Pelaku Bakar Istri Hidup-Hidup karena Persoalan Rumah Tangga

Sebelumnya, Kapolsek Cipondoh, Kompol Evarmon Lubis membenarkan peristiwa itu terjadi pda Minggu 30 Juni 2024 kemarin. Ia menyebut, pelaku yang merupakan suami dari korban nekat membakar istrinya lantaran permasalahan rumah tangga.

3. Sebelum Pelaku Bakar Istrinya, Terjadi Miskomunikasi

“Telah terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), karena pelaku dan korban suami istri. Di mana pelaku mungkin berdasarkan informasi awal, ada miskomunikasi dengan istrinya,” kata Evarmon kepada wartawan, Senin (1/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160211/istri-yWkg_large.jpg
Tragis Istri Tewas Dipiting Suami saat Bertengkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/340/3157494/kekerasan-5qPE_large.jpg
Pria di Lampung Merantai Leher Istri dan Memukuli Berulang Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/340/3156192/kdrt-nFLg_large.jpg
Tragis, Istri Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Angsuran Pinjaman Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152080/kdrt-e8JA_large.jpg
Sadis, Sopir Angkot Aniaya Istri hingga Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/519/3138004/kdrt-ICvF_large.jpg
Cekcok Tegur Anak, Istri di Sampang Disiram Teh Panas oleh Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137226/kdrt-C3yF_large.jpg
Tragis, Seorang Ibu di Lampung Dipukuli Suami Secara Brutal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement