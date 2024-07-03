Prabowo-Gibran Didukung Bangun Desa dan Food Security di Jabar

BANDUNG - Pusat KUD Jawa Barat (Puskud Jabar) menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2023 yang diselenggarakan di Bandung, Rabu (3/7/2024).

Ketua Puskud Jabar Toto Iskandar menyatakan bahwa KUD dan Puskud sudah mengonsolidasikan kegiatan koperasi susu, penggilingan beras, distributor pupuk dan benih.

"Dalam kegiatan simpan pinjam KUD di Kabupaten Cirebon bahkan sudah memiliki nasabah 16 ribu orang dengan perputaran uang mencapai Rp150 miliar. Kami siap mendukung program Presiden terpilih Prabowo Subianto yang juga Ketua Dewan Pembina Inkud," ujar Toto.

Puskud Jabar dengan tegas juga siap mendukung program food security dan pembangunan pedesaan di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Puskud Jabar dan Dekopinwil jabar bahkan tadi mengusulkan Ferry Juliantono bisa ikut membantu Presiden di bidang koperasi," tambahnya.

Acara ini selain dihadiri oleh pengurus Puskud Jabar dan kabupaten/kota se-Jawa Barat juga dihadiri oleh Ketua Umum Inkud Portasius Nggedi, Sekretaris Dewan Pembina Inkud Ferry Juliantono, Ketua Dekopinwil Jabar Mustofa Jamaludin, serta perwakilan dinas koperasi provinsi.

(Fakhrizal Fakhri )