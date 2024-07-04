Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Udara Israel Hantam Mobil di Deir Al-Balah, 3 Orang Tewas

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |08:20 WIB
Serangan udara Israel hantam mobil di Deir Al-Balah tewaskan 3 orang (Foto: Reuters)
GAZA - Serangan udara Israel lainnya menghantam sebuah mobil di kota selatan Deir Al-Balah, menewaskan tiga orang.

Deir Al-Balah dipenuhi dengan ratusan ribu warga Palestina yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di tempat lain di Gaza, dan warga mengeluhkan kekurangan air minum dan kenaikan harga bahan makanan pokok.

"Tidak ada air bersih untuk diminum. Kami terpaksa membeli air asin atau tidak bersih dengan harga tinggi," kata Shaban, ayah lima anak berusia 47 tahun, kepada Reuters melalui aplikasi obrolan.

Dia mengatakan banyak pengungsi yang menderita sakit perut dan penyakit seperti hepatitis.

Perang di Gaza dimulai ketika Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menangkap sekitar 250 warga sipil dan tentara, menurut penghitungan Israel.

Serangan balasan yang dilancarkan Israel dalam upaya melenyapkan Hamas telah menewaskan hampir 38.000 orang, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, dan telah menyebabkan wilayah pesisir yang padat penduduknya menjadi reruntuhan.

Di Lebanon, dua sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa komandan lapangan senior Hizbullah yang terbunuh pada hari Rabu berada di luar kota Tirus di Lebanon selatan, dan bertanggung jawab atas sebagian operasi Hizbullah di sepanjang perbatasan.

Pernyataan Hizbullah mengidentifikasi dia sebagai Mohammed Nasser. Militer Israel tidak segera berkomentar.

