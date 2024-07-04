PBB Sebut Perintah Evakuasi Israel Hapus Upaya Tingkatkan Bantuan Gaza Melalui Penyeberangan Kerem Shalom

GAZA – Seorang pejabat senior bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (3/7/2024) mengatakan perintah evakuasi militer Israel yang mencakup sepertiga Jalur Gaza telah "menghapuskan" upaya PBB untuk meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui penyeberangan Kerem Shalom.

Israel bersikap kritis terhadap operasi bantuan yang dipimpin PBB di daerah kantong berpenduduk 2,3 juta orang, di mana PBB mengatakan distribusi bantuan tidak hanya terhambat oleh perang selama hampir sembilan bulan antara Israel dan militan Palestina Hamas, tetapi juga karena pelanggaran hukum.

Militer Israel bulan ini mengumumkan penghentian serangan setiap hari di siang hari untuk memfasilitasi pengumpulan bantuan dari Kerem Shalom, namun PBB mengatakan pelanggaran hukum berarti serangan tersebut masih terlalu berbahaya dan merupakan tanggung jawab Israel untuk memulihkan ketertiban umum dan keamanan di Gaza.

Andrea De Domenico, kepala Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB di Wilayah Pendudukan Palestina, mengatakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir telah banyak diskusi dengan Israel mengenai cara memperbaiki situasi.

“Kami telah merekayasa banyak solusi dan mencoba dan menguji, memperbaiki dan gagal kadang-kadang, dan sekarang dengan perintah evakuasi ini, sekali lagi, semuanya telah terhapuskan,” katanya kepada wartawan pada Rabu (3/7/2024).