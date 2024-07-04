Antisipasi Judi Online, Propam Polresta Bandarlampung Periksa Ponsel Personel

BANDARLAMPUNG - Propam Polresta Bandarlampung melakukan pemeriksaan terhadap ponsel milik seluruh personel. Pemeriksaan secara mendadak itu dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya anggota yang terlibat judi online.

Kasi Propam Polresta Bandarlampung Iptu B Panggabean mengatakan, pemeriksaan ponsel menyasar ke seluruh anggota.

Menurut dia, pemberantasan judi online saat ini menjadi salah satu fokus penindakan oleh Polri dan Presiden. Sehingga tidak boleh ada anggota yang bermain atau aktivitas terkait judi online.

“Alhamdulillah, tidak kami temukan aplikasi judi online di dalam ponsel personel yang kami periksa pagi ini,” ujar Panggabean, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan melakukan pengecekan personel Polresta Bandarlampung. Mulai dari sikap tampang, hingga surat administrasi perorangan. Pemeriksaan itu rutin, sebagai upaya pengawasan dan meningkatkan disiplin anggota Polri.

“Kami juga lakukan pemeriksaan, mulai dari sikap tampang, gampol, surat administrasi perorangan hingga ponsel anggota. Kami akan memberi sanksi tegas sesuai aturan jika ada yang terbukti melanggar aturan,” jelas dia.

Sebelumnya, Propam Polres Tulangbawang Barat periksa ponsel personel, Rabu (3/4). Pemeriksaan alat komunikasi setelah pelaksanaan apel pagi itu untuk mengantisipasi adanya personel yang bermain judi online.

(Angkasa Yudhistira)