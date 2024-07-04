PKS Berikan Surat Rekomendasi kepada Pasangan Anwar-Renny di Pilgub Sulteng

JAKARTA - Usai mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang, kini bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid - Renny Lamadjido mendapatkan rekomendasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Rekomendasi PKS keluar anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini sudah memiliki tiket atau syarat memenuhi ambang batas pencalonan 20 persen atau 11 kursi DPRD di Provinsi Sulteng di Pilgub Sulteng pada November 2024 mendatang.

Penyerahan SK dilakukan di kantor DPP PKS TB.Simatupang, Jakarta, Kamis (4/7/2024), dan diserahkan langsung Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Tiga partai seperti Partai Demokrat 8 kursi, PBB 1 Kursi dan PKS 5 kursi dengan total 14 kursi sudah melebihi syarat tiket maju Pilgub Sulteng.

Anwar Hafid mengaku bersyukur yang akhirnya dapat ikut pesta demokrasi di Sulawesi Tengah sebagai calon gubernur Sulteng.

"Dengan SK dari PKS tentunya rasa syukur dan doa dari masyarakat Sulteng untuk ikut Pilgub mendatang. Perjalanan ini adalah hasil doa masyarakat Sulteng, bagaimana masyarakat Sulteng ingin ada perubahan dan pemimpin yang terbaik di Sulteng," kata Anwar Hadi usai memberikan SK.

"Lengkapnya dukungan adalah suatu anugerah, karena lika liku perjalanan yang panjang yang akhirnya PKS mempercayai pasangan BERANI yaitu bersama Anwar - Renny Sulteng Sejahtera," tuturnya.