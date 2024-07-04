Pilbup Jember, Elektabilitas Mantan Bupati Unggul dari Petahana

JAKARTA - Lembaga survei Warna Research Center (WRC) baru merilis hasil jejak pendapat teranyar terkait elektabilitas Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember 2024. Hasilnya, mantan Bupati Jember Faida meraih tingkat keterpilihan paling tinggi dibandingkan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Direktur Eksekutif WRC, Hilman Firmansyah menerangkan bahwa temuan itu didapat setelah pihaknya mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden mengenai siapa yang akan dipilih dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024 dalam uji tingkat keterpilihan (elektabilitas).

"Hasilnya mantan Bupati Jember dr Faida mencapai 28,3 persen; Bupati Jember Hendy Siswanto 19,9 persen; Muhammad Fawait 12,3 persen; Karimullah Dahrujiadi 9,8 persen; Jaddin Wajad 4,7 persen," kata Hilman dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).

Kemudian, ada pulan nama Nanang Handono yang meraih 3,4 persen; Hadi Supaat 3,3 persen, dan tokoh lainnya yang dipilih di bawah 2 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak memilih sebanyak 11,7 persen.

Kemudian, WRC melakukan uji simulasi terhadap tiga nama untuk mengukur tingkat keterpilihan (elektabilitas) calon bupati kepada responden dalam sesi pertanyaan tertutup.

"Hasilnya adalah Tingkat elektabilitas dr Faida mencapai 42,2 persen ,kemudian Hendy Siswanto 25,3 persen ,Muhammad Fawait 19,7 persen dan tidak memilih 12,8 persen," ucap Hilman.