Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Pilbup Jember, Elektabilitas Mantan Bupati Unggul dari Petahana

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |22:56 WIB
Pilbup Jember, Elektabilitas Mantan Bupati Unggul dari Petahana
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga survei Warna Research Center (WRC) baru merilis hasil jejak pendapat teranyar terkait elektabilitas Pemilihan Bupati (Pilbup) Jember 2024. Hasilnya, mantan Bupati Jember Faida meraih tingkat keterpilihan paling tinggi dibandingkan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Direktur Eksekutif WRC, Hilman Firmansyah menerangkan bahwa temuan itu didapat setelah pihaknya mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden mengenai siapa yang akan dipilih dalam Pilkada Kabupaten Jember 2024 dalam uji tingkat keterpilihan (elektabilitas).

"Hasilnya mantan Bupati Jember dr Faida mencapai 28,3 persen; Bupati Jember Hendy Siswanto 19,9 persen; Muhammad Fawait 12,3 persen; Karimullah Dahrujiadi 9,8 persen; Jaddin Wajad 4,7 persen," kata Hilman dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7/2024).

Kemudian, ada pulan nama Nanang Handono yang meraih 3,4 persen; Hadi Supaat 3,3 persen, dan tokoh lainnya yang dipilih di bawah 2 persen. Sementara responden yang menyatakan tidak memilih sebanyak 11,7 persen.

Kemudian, WRC melakukan uji simulasi terhadap tiga nama untuk mengukur tingkat keterpilihan (elektabilitas) calon bupati kepada responden dalam sesi pertanyaan tertutup.

"Hasilnya adalah Tingkat elektabilitas dr Faida mencapai 42,2 persen ,kemudian Hendy Siswanto 25,3 persen ,Muhammad Fawait 19,7 persen dan tidak memilih 12,8 persen," ucap Hilman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/337/3119428/ilustrasi_pemungutan_suara_ulang-0Omh_large.jpg
Ada Daerah Belum Jelas Pelaksanaan Coblos Ulang, Kemendagri: Soal Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119087/kpu_bakal_ganti_petugas_kpps_yang_bermasalah-c5tk_large.jpeg
Evaluasi Jajaran di Wilayah PSU, KPU Bakal Ganti Petugas KPPS yang Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119082/bawaslu_minta_kpu_percepat_tahapan_psu-0sbe_large.jpeg
Bawaslu Minta KPU Percepat Tahapan PSU: Ini Bulan Ramadhan Rawan Politik Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/337/3119021/kpu_beberkan_anggaran_pelaksanaan_psu_paling_banyak_di_wilayah_papua-bl85_large.jpeg
KPU Beberkan Anggaran Pelaksanaan PSU Paling Banyak di Wilayah Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/338/3112673/pj_gubernur_jakarta_teguh_setyabudi-2fuL_large.jpg
Teguh Setyabudi Sebut Pramono dan Rano Dilantik Jadi Gubernur-Wagub Jakarta Tanggal 20 Februari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109738/wakil_ketua_dpr_ri_sufmi_dasco_ahmad-NuMU_large.jpeg
Dasco : Kemendagri Usul Kepala Daerah Dilantik 18-20 Februari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement