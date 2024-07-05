Advertisement
HOME NEWS JATENG

Festival Nonhalal di Solo Tetap Lanjut Meski Diprotes, tapi Harus Ditutup Kain Hitam

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |08:18 WIB
Festival Nonhalal di Solo Tetap Lanjut Meski Diprotes, tapi Harus Ditutup Kain Hitam
A
A
A

SOLO - Festival non halal di Mall Solo Paragon kembali digelar setelah berhenti akibat protes Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Festival yang akan berlangsung hingga 7 Juli 2024 itu kini dibuka untuk umum di atrium mall tersebut.

Pantauan di lapangan, festival tersebut dikunjungi banyak pengunjung. Di sisi kanan dan kiri lokasi terlihat ditutup kain berwarna hitam. Sementara di bagian pintu masuk tampak petugas keamanan berjaga.

"Sudah lanjut," kata event organizer (EO) festival tersebut, Ken, saat ditanya mengenai kelanjutan event itu, Kamis (4/7/2024).

Ken bersyukur acara dapat dilanjutkan. Meskipun ada kesepakatan mulai dari pelepasan banner yang sempat dinilai terlalu vulgar serta pemasangan penutup di setiap tenant.

