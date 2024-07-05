Pilkada Jember 2024, Elektabilitas Mantan Bupati Jember Kalahkan Petahana

JAKARTA - Geopolitik Research Center (GRC) menggelar survei untuk Pilkada Jember 2024 mendatang. Hasilnya, elektabilitas mantan bupati Jember 2016-2021, Faida unggul di angka 39,4%, disusul petahana Bupati Jember, Hendy Siswanto di angka 20,8%.

Direktur Eksekutif GRC, Alfian Septiansya mengatakan, selain Faida dan Hendy, ada tokoh berpotensi lain yang masuk radar survei GRC. Namun, tingkat elektabilitas tokoh-tokoh tersebut masih di bawah Faida dan Hendy.

"Tingkat elektabilitas tokoh lainnya seperti Gus Firjaun 15,2 persen, dan Muhammad Fawait dengan 10,7 persen dan Karimullah Dahrujiadi 9,1 persen dan tidak memilih 4,8 persen," kata Alfian dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Faida bahkan tercatat mengantongi angka keterpilihan hingga 44,2%, jika disimulasikan hanya empat nama pada Pilkada Jember. Hendy Siswanto menyusul di urutan kedua dengan 23,1%.

"Gus Firjaun meraih 14,6 persen, Muhammad Fawait 9,9 persen, dan tidak memilih 8,2 persen," ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan hasil survei, Faida unggul karena hingga sejauh ini paling banyak disukai oleh warga. Faida sudah dikenal 88,7% warga, bahkan 84,7% menyukai Faida.

"Kemudian, nama Hendy Siswanto sebesar 51.4 persen suka dari yang tahu 82.2 persen; Gus Firjaun 67,4 persen yang tahu dan 49,8 persen yang suka; serta Muhammad Fawait sebanyak 37,4 persen tahu dan 32.9 persen yang menyukai," ujarnya.