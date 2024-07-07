Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger! Seekor Ular Sanca Masuk ke Kandang Ayam Belakang Rumah Pejabat Pemkab Way Kanan

Yuswantoro , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |00:30 WIB
Geger! Seekor Ular Sanca Masuk ke Kandang Ayam Belakang Rumah Pejabat Pemkab Way Kanan
Ular sanca di pemukiman warga (foto: dok ist)
WAY KANAN - Seekor ular sanca sepanjang kurang lebih 3 meter bikin geger warga Perumahan Daidong, KM 4, Blambangan Umpu, Way Kanan, pasalnya ular tersebut tiba-tiba masuk ke kandang ayam yang berada di belakang rumah salah seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Pemkab) dan memakan 2 anak ayam.

Dalam hal ini, Kepala BPBD Kabupaten Way Kanan, Sufrianto melalui Kasi Kedaruratan Asep Alex Hendra menerangkan bahwa rumah yang dimasuki ular tersebut yakni rumah Kasubag umum BPBD Way Kanan.

Beruntung menurutnya, warga setempat yang dibantu oleh Anggota TRC BPBD Way Kanan berhasil mengamankan ular tersebut, Sabtu (6/7/2024).

"Kasubag BPBD dikaget kan oleh ular yang masuk ke kandang ayamnya dan menelpon Sekretaris BPBD Eko Yulianto, kemudian meminta bantuan ke anggota TRC untuk penangkapan ular di Rumah nya, yang bertempat di Daidong KM 4, pukul 9 20 WIB," ungkap Kasi Asep Alex Hendra.

"Alhamdulillah sudah dapat diamankan," ujarnya.

"Tadi awalnya ular tersebut masuk rumah belakang, terus ke kandang ayam," tambahnya.

(Awaludin)

      
