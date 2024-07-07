Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengidap HIV AIDS di Manggarai Timur NTT Capai 41 Kasus

Iren Leleng , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |02:01 WIB
Pengidap HIV AIDS di Manggarai Timur NTT Capai 41 Kasus
Illustrasi (foto: dok freepik)
MANGGARAI TIMUR - Dinas kesehatan kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis data pengidap kasus HIV/AIDS di daerah itu capai 41 kasus. Data tersebut terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024.

Sekretaris Dinas kesehatan Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas, merincikan data pengidap HIV/AIDS, pada tahun 2022 berjumlah 16 kasus. Dilaporkan 10 orang dengan (ODHIV) sedang dalam pengobatan, 5 ODHIV meninggal dan 1 ODHIV gagal follow up.

"Pada tahun 2023 berjumlah 21 kasus ODHIV. Dengan rincian 11 ODHIV sedang dalam pengobatan, 5 ODHIV meninggal dan 5 ODHIV gagal follow up," kata Pranata, Sabtu (6/7/2024).

Sementara, pengidap kasus HIV/AIDS per Juni 2024 berjumlah 4 kasus ODHIV. 3 ODHIV sedang dalam pengobatan dan 1 ODHIV meninggal.

Dikatakan Ani Agas, berbagai upaya pun telah dilakukan pemerintah melalui Komisi Penanggulangan AIDS. Mulai dari sisi pencegahan, perawatan hingga menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kata Kristiani, bahwa langkah yang ditempuh sebagai solusi oleh pemerintah yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang informasi bahaya penyakit HIV/AIDS.

