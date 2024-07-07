Tahan Tersangka Pemalsuan IUP, Polda Sulteng Diapresiasi

JAKARTA - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berinisial FMI. Sebelum ditahan, FMI sempat menjalani pemeriksaan.

"Benar, telah melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Morowali,” kata Kabid Humas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas, AKBP Sugeng Lestari saat dikonfirmasi, Sabtu 6 Juli 2024.

FMI dijerat Pasal 263 Ayat (1) KUHP terkait dugaan pemalsuan surat Dirjen Minerba Nomor 1489 mengenai Penyesuaian IUP Operasi Produksi tertanggal 3 Oktober 2013. Status tersangka FMI tertuang dalam Surat Dirreskrimum Polda Sulteng Nomor: B/256/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal 13 Mei 2024.

"Kami atas nama kuasa hukum PT Artha Bumi Mining sebagai pelapor, sangat berterima kasih dan mengapresiasi kinerja Polda Sulteng, yang telah melakukan penahanan terhadap tersangka atas perkara ini," kata kuasa hukum PT Artha Bumi Mining, Happy Hayati, dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7/2024).

Happy Hayati berharap dapat mempercepat penyelesaian kasus pemalsuan dokumen IUP di Morowali. "Kami berharap, penyidikan kasus ini tidak berhenti disini, terlebih lagi saat ini telah ada waktu yang ditentukan berdasarkan penahanan untuk menyelesaikan kasus ini,” ujarnya.

Pihaknya selaku kuasa hukum dari pelapor dalam kasus ini sangat menghargai dan berterima kasih atas kinerja Polda Sulteng yang telah menahan tersangka. FMI diketahui akan ditahan selama 20 hari dari 3 Juli hingga 22 Juli 2024.