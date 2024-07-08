Korsel Dituding Beli Drone dari Polandia untuk Perluas Hubungan Pembelian Senjata

SEOUL - Sebuah laporan berita pada Senin (8/7/2024) mengatakan Polandia telah meminta Korea Selatan (Korsel) untuk membeli dronenya, khususnya kendaraan serangan udara yang digunakan secara efektif di Ukraina. Lalu Seoul sedang meninjau permintaan tersebut karena hal itu dapat membantu menyegel lebih banyak kontrak dengan pembeli senjata besar.

Surat kabar Dong-a Ilbo Korea Selatan, mengutip sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Polandia melakukan promosi penjualan sejumlah drone mereka kepada delegasi Korea Selatan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Shin Won-sik yang berkunjung pada bulan lalu.

BACA JUGA: Saudari Kim Jong Un Tuduh Latihan Militer Korsel di Perbatasan Sebagai Provokasi Tak Termaafkan

Pemerintah Polandia menyoroti keefektifan drone yang terbukti dalam pertempuran dan harganya yang relatif murah.

Polandia telah menandatangani kontrak senjata besar dengan Korea Selatan termasuk kesepakatan senilai USD22 miliar pada tahun 2022 untuk pembuatan howitzer mekanis, tank, dan jet tempur, yang merupakan penjualan senjata terbesar yang pernah ada untuk Korea Selatan.

“Tidak mudah untuk mempertahankan hubungan satu arah di mana hanya Polandia yang membeli senjata Korea Selatan,” kata seorang pejabat pemerintah Korea Selatan seperti dikutip dalam laporan surat kabar tersebut.

“Jika kami membeli drone Polandia, hal itu dapat mendorong ekspor senjata kami ke Polandia,” lanjutnya.