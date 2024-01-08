Kisah Bangsawan Polandia yang Jadi Mata-Mata Favorit Winston Churchill

LONDON - Mata-mata Inggris yang paling lama bertugas di Perang Dunia Kedua, Christine Granville, mempertaruhkan nyawanya berkali-kali dalam melaksanakan misi di seluruh Eropa. Namun saat ini kontribusinya hampir tidak diketahui. Siapa dia dan mengapa Inggris berhutang begitu besar padanya?

Pada 15 Juni 1952, Granville kembali ke hotel London barat yang disebutnya sebagai rumahnya, penerbangannya ke Belgia dibatalkan karena kerusakan mesin.

Setelah berjalan menuju kamar biasanya di lantai pertama, dia mendengar seorang pria di lobi meneriakkan namanya dan meminta pengembalian beberapa surat. Di lantai bawah, dia mendapati dirinya berhadapan dengan mantan kekasihnya yang tiba-tiba menusukkan pisau komando ke dadanya, melukai dia secara fatal.

Setelah selamat dari banyak situasi berbahaya di tiga medan berbeda selama Perang Dunia Kedua, sungguh ironi pahit bahwa dia harus kehilangan nyawanya di sebuah hotel di Kensington yang tampak aman.

Lahir pada Mei 1908 sebagai Maria Krystyna Janina Skarbek, dia adalah putri seorang bangsawan Polandia dan, melalui ibunya, merupakan pewaris keluarga bankir Yahudi. Dia menghabiskan tahun-tahun awalnya dengan berlari bebas di sebuah kawasan pedesaan yang megah, masa kecil yang akan sangat mempengaruhi kehidupannya di kemudian hari.

“Dia dibesarkan dengan kebebasan dan pemujaan, diajari menunggang kuda, menembakkan senapan, dan sebagainya,” kata sejarawan Clare Mulley, penulis biografi ‘The Spy Who Loved’ karya Christine Granville - identitas yang diambil agen tersebut saat bekerja untuk Inggris.

Pada September 1939, dia sedang melakukan perjalanan di Afrika bagian selatan bersama suami keduanya, seorang diplomat Polandia, ketika mereka mendengar tanah air mereka telah diserang oleh Nazi Jerman. Pasangan itu langsung menuju ke Inggris untuk bergabung dalam upaya perang.

Saat suaminya pergi ke Prancis untuk bergabung dengan pasukan Sekutu, Granville mempunyai rencana berbeda tentang bagaimana dia dapat membuat perbedaan.

"Dia menyerbu ke tempat yang dimaksudkan sebagai markas rahasia MI6," kata Mulley.

"Dia tidak terlalu suka menjadi sukarelawan, melainkan meminta untuk diambil alih,” lanjutnya.