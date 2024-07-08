Saudari Kim Jong Un Tuduh Latihan Militer Korsel di Perbatasan Sebagai Provokasi Tak Termaafkan

SEOUL - Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un, mengatakan latihan militer Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini di dekat perbatasan kedua negara adalah sebuah provokasi yang tidak dapat dimaafkan dan eksplisit.

Menurut laporan dari media pemerintah KCNA pada Senin (8/7/2024), Kim mengatakan jika Korea Utara menilai kedaulatannya dilanggar, angkatan bersenjatanya akan segera menjalankan misi dan tugas sesuai konstitusinya.

Sebelumnya Korut mengkritik latihan militer gabungan yang dilakukan Korsel, Jepang dan Amerika Serikat (AS) yang diadakan pada bulan ini.

Dikutip media pemerintah pada Minggu (30/6/2024), Korut mengatakan bahwa latihan tersebut menunjukkan hubungan antara tiga negara telah berkembang menjadi ‘NATO versi Asia.

Pada Kamis (30/6/2024), ketiga negara memulai latihan militer gabungan skala besar yang disebut “Freedom Edge” yang melibatkan kapal perusak angkatan laut, jet tempur dan kapal induk bertenaga nuklir AS Theodore Roosevelt, yang bertujuan untuk meningkatkan pertahanan terhadap rudal, kapal selam dan serangan udara.

Latihan tersebut dirancang pada pertemuan puncak tiga pihak di Camp David pada tahun lalu untuk memperkuat kerja sama militer di tengah ketegangan di Semenanjung Korea yang disebabkan oleh uji coba senjata Korea Utara.