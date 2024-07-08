Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ular King Kobra Sepanjang 2 Meter Gegerkan Lingkungan Kantor Telekomunikasi di Palangkaraya

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |04:01 WIB
Ular King Kobra Sepanjang 2 Meter Gegerkan Lingkungan Kantor Telekomunikasi di Palangkaraya
Tim Damkar tengah evakuasi ular king kobra (foto: dok ist)
A
A
A

PALANGKARAYA - Seekor ular berbisa jenis king kobra dengan panjang dua meter ditemukan oleh seorang securiti masuk ke lingkungan kantor telekomonikasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ular yang baru memangsa seekor burung tersebut kemudian dievakuasi petugas dan dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan.

Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular king kobra yang bersembunyi di belakang mesin kipas ac, dan ditangkap menggunakan alat penjepit dan dengan menjaga jarak aman karena ular berbahaya tersebut memiliki bisa mematikan.

Keberadaan ular king kobra sepanjang dua meter awalnya diketahui oleh seorang securiti yang tengah menjalankan tugas berpatroli keliling kantor.

Melihat ular tersebut, ia langsung melemparnya menggunakan pecahan keramik dan mengira ular sudah menjauh serta tidak mengetahui bahwa ular tersebut sebenarnya adalah ular king kobra.

Saat patroli selanjutnya, securiti kembali melihat ular setelah mengetahui ular tersebut adalah king kobra, ia pun tak berani menangkapnya dan segera menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan.

“Setelah diamankan akan dilepaskan kembali ke habitatnya di hutan yang jauh dari permukiman warga,” kata Tim Rescue Damkar Palangkaraya, Sucipto, Minggu (7/7/2024).

(Awaludin)

      
