Gunung Ibu 3 Kali Erupsi Pagi Ini, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami tiga kali erupsi pagi ini, Senin 8 Juli 2024, pukul 05.39 WIT, 05.49 WIT, dan 12.56 WIT. Tercatat luncurkan abu vulkanik tertinggi yakni 1.000 meter atau 1 Km di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Ibu pada hari Senin, 08 Juli 2024, pukul 06:58 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1000 m di atas puncak (± 2325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya.

Hingga pukul 06.58 WIT, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 6 mm dan durasi 145 detik.

Sementara itu, Axl Roeroe meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Angkasa Yudhistira)