HOME NEWS JATIM

Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Letusan 800 Meter di Atas Puncak

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:27 WIB
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Letusan 800 Meter di Atas Puncak
Ilustrasi Gunung Semeru Meletus (Foto : MPI/Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru mengalami erupsi pagi ini, Senin (8/7/2024) pukul 05.44 WIB. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan kolom letusan 800 meter di atas puncak.

Gunung Semeru yang secara administratif terletak dalam dua kabupaten, yaitu Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur itu masih berstatus siaga atau level III.

Terjadi erupsi G. Semeru pada hari Senin, 08 Juli 2024, pukul 05:44 WIB. Tinggi kolom letusan teramati ± 800 m di atas puncak (± 4476 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Ghufron Alwi dalam keterangannya.

Sementara itu, Ghufron mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 108 detik.

Lebih lanjut, Ghufron mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

“Tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar),” katanya.

