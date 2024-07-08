Papua Diguncang 2 Kali Gempa Pagi Ini

JAKARTA - Papua diguncang gempa sebanyak dua kali pada Senin (8/7/2024) pagi. Yakni dibagian Mamberamo Tengah dan Timur Laut Sarmi, Papua.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa kedua berkekuatan Magnitudo (M)3,9 terjadi pada pukul 05:49 WIB. Dimana gempa berada di 1.93 Lintang Selatan dan 138.22 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (50 km BaratLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA), pada kedalaman 10 Km.

"Gempa Mag:3.9, 08-Jul-2024 05:49:46WIB, Lok:1.93LS, 138.22BT (50 km BaratLaut MAMBERAMOTENGAH-PAPUA), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun X atau Twitter @InfoBMKG.

Sebelumnya, gempa berkekuatan M3,5 terjadi pada pukul 02:16 WB. Dimana berada di 2.22 Lintang Selatan dan 139.21 Bujur Timur dengan pusat gempa berada (27 km TimurLaut SARMI-PAPUA), pada kedalaman 19Km.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)