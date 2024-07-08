Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bongkar Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo, Polisi Ungkap Peran Dua Pelaku

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |16:05 WIB
Bongkar Kasus Pembakaran Rumah Wartawan di Karo, Polisi Ungkap Peran Dua Pelaku
Kapolda Sumut Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolda Sumut, Komjen Pol Agung Setya Imam Effendi menyebutkan bahwa polisi mengamankan terduga pelaku kasus pembakaran rumah wartawan di Tanah Karo, Sumatra Utara.

Dua di antara pelaku diduga kuat sebagai pelaku pembakaran berinisial YST dan RAS.

"Dua di antaranya diduga kuat sebagai pelaku pembakaran, yaitu RST dan RAS," ujarnya pada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, RST alias Selawang berperan sebagai yang eksekutor pembakaran, menyiram rumah dan menyalakan api dengan menggunakan 2 botol air mineral yang berisi solar dan pertalite. Sedangkan RAS, berperan sebagai pembeli minyak pertalite dan solar, serta sebagai joki sepeda motor pelaku utama.

"Terhadap kedua diduga pelaku dikenai pasal 187 ayat (3) KUHP dengan ancaman hukuman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3173072/forum_pemred-dAwQ_large.jpg
Forum Pemred Sesalkan Pencabutan Kartu Pers Istana Jurnalis CNN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164618/kekerasan_wartawan-pLNU_large.jpg
IJTI Kecam Kekerasan terhadap Wartawan TV di Bone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161898/pembunuh-TDls_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Wartawan Ditangkap, Otak Utama Masih Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/338/3134537/kekerasan_wartawan-famR_large.jpg
Polisi Buru OTK yang Intimidasi Wartawan saat Liput Loker Bodong 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128746/kapolri-IRYL_large.jpg
Ajudan Pukul dan Intimidasi Wartawan, Kapolri: Saya Minta Maaf!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/337/3064085/polri-uUx3_large.jpg
Kapolda Sulsel Intimidasi Wartawan soal Pungli, Jenderal Pemecat Ferdy Sambo Diminta Turun Tangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement