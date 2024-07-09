Advertisement
HOME NEWS NEWS

Catatkan Perbaikan Kinerja, Direksi KB Bank Kompak Tambah Kepemilikan Saham

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:04 WIB
Catatkan Perbaikan Kinerja, Direksi KB Bank Kompak Tambah Kepemilikan Saham
Direksi KB Bank kompak tambah kepemilikan saham. (Foto: dok KB Bank)
JAKARTA – PT Bank KB Bukopin Tbk atau KB Bank (BBKP) mencatatkan kinerja yang terus membaik hingga periode Mei 2024. Seiring dengan terus membaiknya kinerja KB Bank, jajaran Direksi KB Bank melakukan penambahan kepemilikan saham Perseroan sebanyak 11.700.000 lembar.

Diketahui, sepanjang lima bulan pertama pada 2024, KB Bank mencatatkan pertumbuhan pendapatan bunga hingga 11,04 persen.

Angka tersebut tercatat dari Rp1,78 triliun di periode yang sama pada 2023, menjadi Rp1,98 triliun pada 2024.

Pertumbuhan pendapatan ini juga mampu diimbangi dengan efisiensi beban bunga yang mengalami penurunan 1,04 persen, sehingga pendapatan bunga bersih (NII) KB Bank mampu tumbuh sebesar 140,93 persen dari Rp152 miliar pada 2023, menjadi Rp366 miliar pada 2024.

Di sisi kualitas aset, rasio kredit berkualitas rendah atau loan at risk (LAR) untuk periode lima bulan pertama tahun 2024 terjaga di 27,05 persen atau terus membaik dari periode yang sama pada 2023 yang menyentuh angka 49,64 persen, dan periode akhir 2023 yang berada di 39,22 persen.

      
