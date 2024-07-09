Masyarakat Dinilai Butuh Figur Baru di Pilkada Majalengka, Nama Eman Suherman Menguat

MAJALENGKA - Sekretaris Daerah (Sekda) Majalengka, Eman Suherman, terus mendapatkan dukungan kuat untuk maju sebagai calon bupati (cabup) Majalengka periode berikutnya. Eman dinilai sebagai wajah baru yang membawa harapan bagi kemajuan Majalengka.

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa dukungan untuk Eman sebagai cabup Majalengka semakin menguat. Menurutnya, Eman memiliki kemampuan yang mumpuni karena memahami permasalahan di Majalengka secara mendalam.

“Eman adalah wajah baru, figur baru, yang dapat menggairahkan antusiasme masyarakat Majalengka,” kata Efriza dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Efriza melanjutkan bahwa semakin banyaknya dukungan kepada Eman membuat peluangnya semakin besar. Terlebih, Eman dikenal sebagai sosok yang merakyat, jujur, dan sederhana, sehingga didambakan menjadi pemimpin Majalengka.

“Peluang Eman Suherman akan semakin besar jika ia terus menjalin komunikasi, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya, sehingga menghasilkan tingkat kemenangan yang tinggi,” ujar Efriza.