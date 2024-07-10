Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Dua Wanita Cantik Berjuluk Bidadari yang Menolak Cinta Soekarno

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |06:04 WIB
Sosok Dua Wanita Cantik Berjuluk Bidadari yang Menolak Cinta Soekarno
Soekarno. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

SOEKARNO identik dengan sosok gagah, berwibawa dan tegas yang membuatnya disukai kaum hawa. Tapi siapa sangka ada dua wanita cantik berjuluk "bidadari" yang menolak cinta sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu.

Perjalanan hidup Soekarno memang tak bisa dilepas dari perempuan. Presiden pertama Indonesia tersebut bahkan memiliki sembilan istri. Kharima dan pesonanya membuat ia mudah memikat wanita, tapi tidak dengan dua sosok berikut.

1. Irma Ottenhoff Mahamit

Irma Ottenhoff Mahamit atau akrab disapa Irma Mahamit merupakan bidadari udara alias pramugari di Pesawat Kepresidenan era 1960-an. Ia sempat menjadi perbincangan hangat kalangan Istana kala itu.

Irma Mahamit pernah diperintahkan untuk melayani Soekarno di Skardon 17. Soekarno langsung terpukau ketika pertama kali melihat Irma berkebaya. Singkat cerita sang Presiden jatuh cinta.

Tapi, Irma malah menolak cinta Soekarno. Alasannya masuk akal, karena Irma tak ingin memiliki pasangan yang sebaya dengan ayahnya. Alasan lain Irma tak ingin menyakiti istri-istri Soekarno.

Tahu bertepuk sebelah tangan, Soekarno tak memaksa cintanya pada Irma.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231/soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170987/judha-M2Jw_large.jpg
Kemlu Bantu Pemulangan Jenazah Yurike Sanger Istri Bung Karno dari AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3170951/viral-COqm_large.jpg
Kisah Cinta Soekarno dan Yurike Sanger, Paskibraka Cantik yang Jadi Istri Ketujuh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/337/3170927/soekarno-bqET_large.jpg
Kabar Duka! Istri ke-7 Presiden Soekarno Yurike Sanger Meninggal Dunia di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151114/bung_karno-CUrm_large.jpg
Pemikiran Bung Karno Jadi Inspirasi Hadapi Kemajuan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/337/3145079/soekarno-TLKN_large.jpg
Peristiwa 6 Juni: Hari Lahir Soekarno, Putra Sang Fajar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement