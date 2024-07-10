Sosok Dua Wanita Cantik Berjuluk Bidadari yang Menolak Cinta Soekarno

SOEKARNO identik dengan sosok gagah, berwibawa dan tegas yang membuatnya disukai kaum hawa. Tapi siapa sangka ada dua wanita cantik berjuluk "bidadari" yang menolak cinta sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia itu.

Perjalanan hidup Soekarno memang tak bisa dilepas dari perempuan. Presiden pertama Indonesia tersebut bahkan memiliki sembilan istri. Kharima dan pesonanya membuat ia mudah memikat wanita, tapi tidak dengan dua sosok berikut.

1. Irma Ottenhoff Mahamit

Irma Ottenhoff Mahamit atau akrab disapa Irma Mahamit merupakan bidadari udara alias pramugari di Pesawat Kepresidenan era 1960-an. Ia sempat menjadi perbincangan hangat kalangan Istana kala itu.

Irma Mahamit pernah diperintahkan untuk melayani Soekarno di Skardon 17. Soekarno langsung terpukau ketika pertama kali melihat Irma berkebaya. Singkat cerita sang Presiden jatuh cinta.

Tapi, Irma malah menolak cinta Soekarno. Alasannya masuk akal, karena Irma tak ingin memiliki pasangan yang sebaya dengan ayahnya. Alasan lain Irma tak ingin menyakiti istri-istri Soekarno.

Tahu bertepuk sebelah tangan, Soekarno tak memaksa cintanya pada Irma.